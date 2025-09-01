Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Haro y Jerez de la Frontera, hermanadas por el buen vino

Las Rutas del Vino Rioja Alta y del Marco de Jerez promueven actividades durante el mes de septiembre, con catas cruzadas en ambos destinos

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:21

Tienen una historia en común. La modernidad, el vino y el progreso les han llevado a consolidarse como ciudades vinculadas al mundo vitivinícola, a tener una proyección internacional consolidada y a un modelo de enoturismo que atrae a miles de visitantes cada año. Son Haro y Jerez de la Frontera, separadas por cientos de kilómetros de distancia, pero que sellarán su hermanamiento institucional el próximo 5 de septiembre en la localidad riojana. Gracias a este acuerdo, habrá espacio para distintas catas de hermanamiento, para la inauguración de un mural y una farola conmemorativos de este acuerdo, espectáculos musicales y exposiciones de artistas jarreros y jerezanos.

Detrás de esta iniciativa están las Rutas del Vino Rioja Alta y del Marco de Jerez, que quieren consolidar ambos destinos enoturísticos. Para ello, van a poner en marcha, a lo largo del mes de septiembre, diferentes iniciativas conjuntas que pretenden impulsar su vinculación y relevancia.

Una de las experiencias estrella serán las catas cruzadas que, en un formato inédito, permitirán ahondar en la calidad y la tradición vitivinícola de estas rutas que aportan un gran desarrollo cultural, económico y social a sus regiones. Más información y la programación completa en www.rutasdelvinorioja.com.

