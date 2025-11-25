Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Subijana, Javi Rivero, Berasategui, Elena Arzak, Gorka Rico y Eneko Atxa, en la gala del año pasado en Murcia. M.E.

Gipuzkoa espera buenas noticias en la Michelin, que desvela hoy sus estrellas

El Hika de Roberto Ruiz y el Ama de Tolosa, entre los nombres que suenan para recibir distinciones. Martín Berasategui fue entronizado ayer en París en el 'top' de La Liste

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

Málaga acoge esta tarde-noche la gala Michelin que desvelará las estrellas del nuevo año. Las quinielas están disparadas, aunque la Guía mantiene celosamente ... el secreto. En la gastronomía española se da por seguro que habrá algún nuevo 'tres estrellas'. Y en el caso de la cocina guipuzcoana, los rumores apuntan que habrá buenas noticias, en forma de estrellas rojas o verdes. El Hika de Roberto Ruiz en Amasa-Villabona y el Ama de Tolosa, que precisamente hace un año logró su primera estrella, podrían tener nuevos reconocimientos. Entre los locales que suenan para entrar en la Guía figura también el vizcaíno Bakea de Alatz Bilbao, en Mungia, o el Islares de Julen Bergantiños, en Bilbao.

