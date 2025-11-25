Gipuzkoa espera buenas noticias en la Michelin, que desvela hoy sus estrellas

Málaga acoge esta tarde-noche la gala Michelin que desvelará las estrellas del nuevo año. Las quinielas están disparadas, aunque la Guía mantiene celosamente ... el secreto. En la gastronomía española se da por seguro que habrá algún nuevo 'tres estrellas'. Y en el caso de la cocina guipuzcoana, los rumores apuntan que habrá buenas noticias, en forma de estrellas rojas o verdes. El Hika de Roberto Ruiz en Amasa-Villabona y el Ama de Tolosa, que precisamente hace un año logró su primera estrella, podrían tener nuevos reconocimientos. Entre los locales que suenan para entrar en la Guía figura también el vizcaíno Bakea de Alatz Bilbao, en Mungia, o el Islares de Julen Bergantiños, en Bilbao.

Hoy llegará también a la gala malagueña Martín Berasategui, pero con la maleta bien cargada: ayer fue entronizado en París en el 'top' de La Liste, selecta clasificación mundial de la cocina. Berasategui logra un total de 99,5 puntos en su casa madre de Lasarte, y alcanza la cima junto al neoyorquino Le Bernardin, el francés Guy Savoy o el japonés Matsukawa, entre otros, seguidos de cerca por otros establecimientos vascos como Arzak, Azurmendi o Akelarre.

ACTUALES 18 ESTRELLAS Tres estrellas Arzak y Akelarre (Donostia) y Martín Berasategui (Lasarte-Oria).

Dos Mugaritz (Errenteria) y Amelia (San Sebastián).

Una estrella Alameda de Hondarribia, Kokotxa e Ibai en la Parte Vieja donostiarra, Elkano en Getaria y Ama de Tolosa.

Pero volvamos a la Michelin. En la actualidad Gipuzkoa cuenta con un total de 18 estrellas. Arzak, Akelarre y Martín Berasategui tienen tres cada uno, mientras que Mugaritz y Amelia disfrutan de dos. El restaurante de Andoni Luis Aduriz lleva su propio camino al margen de la Guía y sería toda una sorpresa que entrara en el club de los tres estrellas, mientras que el Amelia de Paulo Airaudo, otro candidato a recibir la tercera, ha sido noticia esta semana al confirmarse su próximo cambio de ubicación, del hotel Villa Favorita al María Cristina, donde espera abrir en marzo. También exhiben una estrella los mencionados Ibai y Ama, el Alameda de Hondarribia, el Kokotxa en la Parte Vieja donostiarra y Elkano en Getaria.

Una luminosa Málaga recibe desde ayer a cocineros de todo el país para revivir el rito de la Michelin. Entre los chefs que ya pueden verse por la ciudad andaluza que acoge este año la Gala se encuentra Roberto Ruiz, el beasaindarra que triunfó con el Frontón de Tolosa y que ha consolidado en los últimos años el Hika en la txakolineria de Amasa-Villabona. Hika ha sonado como candidato a una estrella verde por su cuidado del producto de proximidad y las materias primas. También el Ama tolosarra podría sumar una estrella verde a la 'roja' que ya tiene. Su equipo también está en Málaga. Airaudo, por su lado, está en las quinielas por una posible segunda estrella a su Aleia de Barcelona.

En cuanto a los posibles nuevos tres estrellas españoles, vuelven a sonar el Skina de Marbella de Marcos Granda, reforzado además por el hecho de que la gala sea en la provincia malagueña. También se habla de Deessa, el restaurante de Quique Dacosta en el Mandarin Oriental Ritz de Madrid. Entre los ascensos se baraja también el navarro Molino de Urdaniz de David Yarnoz, que ya tiene dos estrellas. Esta noche, las respuestas.