Galicia muestra al mundo los secretos del Atlántico

Como bien dijo Ciro Carro, sumiller de Akelarre, es complicado no asociar Galicia con el vino blanco. Pero en ese rincón de la península se esconde un gran secreto que ayer en la Sala 10 del Kursaal quisieron compartir con el mundo Jorge Vila (director de Galicia Wine Academy) y el propio Ciro Carro: hablamos de los tintos de Galicia.

Ambos llevaron de forma amena y brillante una cata que transportó a los asistentes a través del río Miño desde las Rías Baixas hasta los límites de Ourense con Zamora. Un trayecto en el cual se producen unos tintos de enorme calidad que para muchos son desconocidos, pero que comienzan con la inconfundible personalidad que otorga a la uva el salitre del Atlántico y terminan en un contexto casi exclusivamente continental, más de 700 metros de altura y observando desde lo alto la provincia zamorana.

Durante la cata se pudieron disfrutar siete vinos de cinco denominaciones de origen: Rías Baixas, Ribeiro, Ribeira Sacra, Valdeorras y Monterrei. Las dos primeras son muy conocidas, pero no precisamente por sus tintos. Ribera Sacra y Valdeorras sí que gozan de reconocimiento y Monterrei, probablemente, la más desconocida pero también una de las más fascinantes, en la que la influencia atlántica prácticamente ha desaparecido, al encontrarse en esa esquina que dibuja el límite entre Ourense, Zamora y Portugal.

La uva espadeiro predominaba en el Terra de Asorei que reflejaba el frescor de las Rías Baixas. A continuación, O Gran Mein mostró las peculiaridades de ese tinto Ribeiro, con un perfil muy diferente. O Prómine Singular y Guímaro nos trasladaron a esa vertiente que queda entre el Miño y el Sil que conforma la Ribeira Sacra antes de que Alán de Val mostrara el esplendor de la Mencía que también resplandece en Bascois, de la pequeña bodega O Cabalin.

El Gorvia Tinto mostró con su austeridad y su franqueza el carácter de los vinos de Monterrei, quizá el secreto mejor guardado de esta cata.