La familia Lavado celebra unida la primera estrella Michelin que han logrado en el Itzuli de Igeldo. M. E.

Una familia unida, en la gala y en Igeldo, y un reconocimiento al 'Tolosa Power'

Los Lavado, felices, mientras Roberto Ruiz y el equipo de Ama destacan la conexión de sus propuestas con el territorio

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

Málaga

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El caso de Iñigo Lavado es único: trabaja con su esposa y sus tres hijos en el Itzuli de Igeldo. Y este martes estaban ... los cinco felices en la gala de Málaga. «Es el reconocimiento a muchos años de trabajo, estamos felices», decía Iñigo, el irunés que ha triunfado en tiempo récord en Igeldo.

