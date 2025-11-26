Una familia unida, en la gala y en Igeldo, y un reconocimiento al 'Tolosa Power'

El caso de Iñigo Lavado es único: trabaja con su esposa y sus tres hijos en el Itzuli de Igeldo. Y este martes estaban ... los cinco felices en la gala de Málaga. «Es el reconocimiento a muchos años de trabajo, estamos felices», decía Iñigo, el irunés que ha triunfado en tiempo récord en Igeldo.

A su lado, no menos felices, Roberto Ruiz y el equipo del Ama estaban tan emocionados como contentos con su 'estrella verde', que distingue su gastronomía pegada al territorio. «Es el reconocimiento a mi gran equipo y a muchos años de trabajo, que dedico a mi familia», decía Roberto Ruiz. «Es para los productores y baserritarras, y para esos mercados tan importantes que tenemos que cuidar, como Beasain, Ordizia o Tolosa, a los que seguimos acudiendo».

Ruiz no olvidaba a Martín Berasategui, «mi primer maestro, porque mis primeras prácticas fueron en el Bodegón Alejandro y los valores de cocina y mercado surgieron de ahí: en el bodegón ya cocinábamos alubias de Tolosa y morcilla de Beasain. Y la alubia de Tolosa me enseñó a amar el producto».

Javi Rivero, rodeado de sus compañeros Gorka Rico, Iker Iriarte y Unai Izagirre, incidía también en que la estrella verde distingue «a toda la comarca, al camino emprendido por Roberto y en el que hemos abierto otros ramales». El Ama, con estrella roja desde el año pasado, está «feliz» de repartir la distinción «con todo Tolosaldea y la forma en que estamos haciendo ahí las cosas»