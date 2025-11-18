Las 50 estrellas Michelin que se rinden a Martín Berasategui: «Cada uno de sus platos es una lección y una inspiración» Más de 20 grandes chefs se reunen en Marbella para rendir homenaje al cocinero donostiarra

Los homenajes a Martín Berasategui se suceden. El chef donostiarra fue el protagonista este lunes de un homenaje histórico que celebró su trayectoria y legado en la alta cocina española. El emotivo tributo, organizado conjuntamente por Puente Romano Marbella y el Grupo Dani García, reunió durante dos jornadas a más de veinte cocineros de primer nivel, sumando más de 50 estrellas Michelin, para rendir tributo a su influencia y talento.

El homenaje se celebraba a puerta cerrada en el exclusivo hotel marbellí mientras en TVE se podía ver otro homenaje a Martín Berasategui ante las cámaras de MasterChef Celebrity que fue grabado hace unas semanas en San Sebastián. Si en televisión se le podía ver visiblemente convomido, al natural en Marbella ocurrió lo mismo ante chefs de la talla de Albert Adrià, Joan Roca, Ángel León, Francis Paniego, Paco Morales, Paolo Casagrande, Ramón Freixa, Ricard Camarena, Toño Pérez, Diego Guerrero, Alberto Chicote, Jesús Sánchez, Samantha Vallejo-Nágera, Josean Alija, Marcos Morán, Hermanos Torres, Erlantz Gorostiza, José Carlos García y Nandu Jubany, entre otros.

El fin de semana comenzó el domingo con una mesa redonda en NYX, donde los chefs Dani García, Martín Berasategui e Izu Ani conversaron sobre sus trayectorias culinarias y proyectos futuros, en una sesión íntima moderada por Samantha Vallejo-Nágera, seguida de una cena privada en GAIA. El lunes, la celebración se trasladó a La Plaza de Puente Romano, el epicentro gastronómico del resort. Berasategui recibió numerosas muestras de cariño y reconocimiento por su papel inspirador en la gastronomía española a lo largo de más de cinco décadas.

Legado más allá de la creatividad

Juan González, Chef Ejecutivo del hotel, compartió un discurso emotivo, destacando el ejemplo del maestro donostiarra: «La cocina tiene algo maravilloso y especial: te hace soñar con cosas que crees imposibles, te enseña que con trabajo, pasión y humildad se puede llegar muy lejos. Y tú, Martín, eres el mejor ejemplo de eso. Todo lo que transmites e inspiras hace que los que te seguimos soñemos más alto y trabajemos mejor». Por su parte, Dani García subrayó que «lo que ha hecho Martín por todos nosotros y por la gastronomía española no se puede medir en estrellas ni en premios. Su legado va mucho más allá de la técnica o la creatividad: nos ha enseñado a trabajar con pasión, humildad y generosidad. Cada plato suyo es una lección, cada gesto una inspiración. Hoy celebramos no solo a un chef extraordinario, sino a un maestro que ha marcado a toda una generación y que seguirá guiando a quienes amamos este oficio».

La celebración culminó con una cena homenaje en Leña Marbella, el restaurante insignia de Dani García. Los cocineros invitados elaboraron un recorrido gastronómico de 16 pases concebidos a varias manos, que sintetizó la diversidad, la técnica y la creatividad de la cocina española actual.

Martín Berasategui: «Es la mejor noche de mi vida»

El menú rindió homenaje a la historia e influencia de Berasategui, combinando técnica, emoción y un profundo respeto por el oficio. Entre los 16 pases se encontraron la milhoja caramelizada de anguila ahumada, cebolleta, foie gras y manzana verde de Erlantz Gorostiza y Paolo Casagrande, y la penca de acelga con emulsión de ibérico de Francis Paniego. La parte vasca estuvo presente con la tortilla de piquillo y anchoa de Diego Guerrero y Josean Alija. La secuencia culminó con platos como el pato andalusí ahumado-asado con terrina de patata y bacon marino, firmado por Paco Morales y Ángel León, y el postre air waffle de avellana con praliné à l'ancienne y helado de flan de huevo de Albert Adrià.

Martín Berasategui compartió su reflexión sobre esta noche tan especial, asegurando que fue «la mejor de mi vida vestido de chef». Además, reafirmó la importancia del trabajo en equipo: «No existe el 'yo' en mi vocabulario. Toda mi vida, todo lo que he conseguido y todo lo que representa nuestra cocina, nace del 'nosotros'. Soy uno más dentro de este equipo inmenso de familias, amigos y profesionales que me han hecho grande. La revolución de la cocina española está en la unidad, y ese es el único camino: caminar juntos».