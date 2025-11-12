El vinagre, aliado imprescindible para preparar huevos poché

Ane Bergara Miércoles, 12 de noviembre 2025, 07:30 Comenta Compartir

Para el desayuno, el almuerzo, la comida o la cena, los huevos poché son un complemento imprescindible para enriquecer cualquier plato. Ya sea una tosta, como un plato de verduras, de pasta o un arroz, el huevo escalfado le dará un toque único a tu comida.

A la hora de escalfar los huevos son dos los ingredientes esenciales: huevo y agua. Pero para garantizar que logras unos huevos poché inmejorables a esa lista hay que agregar un tercer elemento: el vinagre.

El vinagre nos va a ayudar a conseguir escalfar los huevos de forma exitosa, por lo que te recomendamos no olvidártelo o prescindir de él, ya que es un aliado inmejorable a la hora de lograr unos huevos poché de primer nivel: buenos y bonitos.

¿Por qué vinagre?

La razón de que el vinagre sea se gran ayuda a la hora de escalfar huevos se encuentra, cómo no, en la ciencia. Y es que si alguna vez has escalfado huevos, habrás visto cómo al echar el huevo en el agua caliente, la clara del mismo tiende a dispersarse por el agua; provocando que se pierda gran parte de la misma y, por ende, que logremos un resultado bastante pobre y mejorable.

Sin embargo, el vinagre, concretamente el ácido acético que contiene, juega un papel fundamental para evitar que la clara se escape. Y es que con la presencia del vinagre se acelera la coagulación de las proteínas de la clara, logrando así que el huevo quede más compacto, manteniendo su forma y sin deshacerse la clara. En definitiva, lograremos un huevo poché más limpio, completo y redondeado.

Pautas a seguir

Una vez sabido esto, mejor será que no te olvides de agregar el vinagre al agua antes de afrontar la preparación de tus huevos poché. Basta con añadir una o dos cucharadas de vinagre por litro de agua, no más para evitar que la acidez se perciba en el sabor final.

Asimismo, lo habitual es utilizar el vinagre de vino blanco para este fin, dado que contiene un nivel de acidez suficiente, al mismo tiempo que un sabor suave. También puedes usar vinagre de manzana o destilado, pero nunca optes por vinagres más fuertes u oscuros (tipo de Jerez o balsámico) porque pueden impregnar de color y sabor desagradable la preparación final.

Para terminar, recuerda seguir el paso a paso que siguen los profesionales para conseguir un huevo poché perfecto.