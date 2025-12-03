3 trucos a tener en cuenta para preparar panettone en casa

Ane Bergara Miércoles, 3 de diciembre 2025, 08:15 Comenta Compartir

Llegado diciembre, ya pueden vislumbrarse las Navidades a la vuelta de la esquina. Época de regalos, de reencuentros y, por supuesto, de gastronomía. Uno de los dulces por excelencia de este tiempo navideño es el panettone, un bollo que se comercializa en distintos tamaños y sabores, pero que también podemos elaborar de forma casera a nuestro gusto.

Para preparar un buen panettone en casa no hace falta ser un experimentado panadero o pastelero, pero sí requiere cierto mimo, paciencia y precisión, como es habitual en los procesos y técnicas de la gastronomía dulce. Por ello, y para ayudarte a lograr el éxito en la preparación del panettone casero, nada mejor que seguir ciertos consejos.

3 trucos para lograr un panettone casero perfecto

1 Apuesta por ingredientes de calidad

Una de las reglas básicas de la cocina en todas sus vertientes es el uso de buena materia prima, y esta también se aplica en la preparación del panettone. Hemos de emplear harina de fuerza de la mejor calidad, así como mantequilla -mejor sin sal- y levadura en buen estado. Y lo mismo ocurre con los 'toppins' elegidos: frutos secos, frutas confitadas, chocolate, etc. Es un factor de vital importancia para que el dulce tenga la estructura, la textura y el sabor original.

2 Cuida la temperatura de los ingredientes y los procesos

Para garantizar que los procesos de fermentación y de amasado se realicen correctamente, has de asegurarte de que estos se lleven a cabo en las condiciones de temperatura idóneas tanto de ambiente como de los ingredientes. Con los productos o en un entorno demasiado frío o cálido, los procesos se verán alterados, pudiendo alterar por completo el resultado. Lo deseable es emplear los ingredientes a temperatura ambiente y trabajar en un entorno cálido y sin corrientes de aire.

3 Respetar los tiempos

La impaciencia es el gran error a la hora de cocinar recetas de repostería, ya que estas elaboraciones requieren de diferentes procesos con sus tiempos y reposos. En ocasiones, nos dejamos llevar por una -errónea- intuición de que podemos ahorrar tiempo por observar que ya está correctamente amasado o fermentado, pero lo cierto es que este es el principal error que suele cometerse. Una miga esponjosa y uniforme precisa de un tratamiento minucioso de la masa; y para lograr la textura indicada no debemos ahorrar tiempo ni en el amasado, ni en la fermentación o reposo de la misma.