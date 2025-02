El truco de los restaurantes para conseguir un huevo poché perfecto

Ane Bergara Miércoles, 26 de febrero 2025, 07:30 Comenta Compartir

Para desayunar, almorzar, comer, cenar… un huevo poché o escalfado es una de esas delicias que entran bien a cualquier hora del día. Y prácticamente con cualquier cosa, ya que puede formar parte de una completa tostada (con aguacate, jamón, salmón…) o como acompañamiento de salteados, cremas o platos de guisantes, espárragos trigueros, garbanzos, alcachofas, setas, arroz…

Cualquier excusa es buena para preparar unos huevos escalfados, aunque su técnica de cocinado, dicha sea la verdad, no es tan sencilla como la de, por ejemplo, los huevos cocidos o la tortilla.

Si alguna vez has probado a preparar unos huevos poché en casa y el resultado ha sido francamente mejorable, no te preocupes porque la técnica se aprende. Aunque pueda resultar frustrante seguir instrucciones y ver que en casa no te sale igual, este truco que emplean los restaurantes es la clave definitiva para lograr unos huevos poché o escalfados perfectos. Nos referimos a huevos poché perfectamente redondos, sin pérdidas de clara o de yema, en su punto justo tanto por dentro como por fuera y con la garantía de mantener su agradable sabor.

¿Te interesa saber cómo se consiguen unos huevos poché perfectos? ¡Apunta!

Paso a paso para unos huevos escalfados o poché perfectos

1 La mezcla milagrosa

Antes de sumergir los huevos en agua caliente, la clave está en darles un baño milagroso. ¿Cómo? Se trata de colocar en un bol -cuanto más grande, mejor- agua y vinagre blanco a partes iguales; es decir, la misma cantidad de un líquido que del otro. Una vez preparada la mezcla, sumergir con cuidado los huevos ya cascados en ella, tantos como queramos cocinar después.

2 El reposo, clave

Una vez sumergidos los huevos en el 'agua' milagrosa, vamos a dejarlos reposar un mínimo de 10 minutos en los que veremos cómo el ácido del vinagre va formando una película protectora alrededor del huevo. Esa 'piel' externa lo protegerá durante la cocción y resulta clave para lograr esa forma perfecta sin fisuras en el proceso de escalfarlo.

3 Traspasar el huevo

Con sumo cuidado y ayudándonos por un cazo, sacar el huevo de la mezcla, retirando o dejando caer todo el líquido posible que nos llevemos de más. En caso de querer realizarlo con un colador o espumadera, hay que tener en cuenta que existe el peligro de rotura de la fina película exterior.

4 Escalfarlo a tiempo y temperatura idóneos

Introducir el huevo en una olla -preparada con antelación- con agua caliente, pero no hirviendo. La temperatura ideal para escalfarlo será de 65 grados e igual de importante que mantener y controlar la temperatura es hacerlo con el tiempo: dejar cocinar tres minutos sin moverlo. Eso sí, procura controlar que el huevo no se pegue a la superficie.

5 Retirar y servir

Pasado esos tres minutos, tendremos un huevo poché o escalfado perfecto, tan rico de sabor como bonito en su forma redonda. Ya solo quedará comerlo de la forma que más nos guste. O tal cual lo hemos sacado (con un poco de aceite, sal y pimienta) o como parte de un plato más elaborado.