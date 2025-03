¿Take away y saludable es posible?

Ane Bergara Jueves, 20 de marzo 2025, 08:52 Comenta Compartir

En la sociedad en la que vivimos, en la que tenemos muchas cosas que hacer y poco tiempo, el take away se ha convertido en una opción más que popular para aquellos que no disponen de todo el tiempo que quisieran para cocinar o que simplemente quieren disfrutar del placer de cenar lo que le plazca con solo marcar un número de teléfono.

Pero en muchas ocasiones se asocia la comida a domicilio con comida rápida y poco saludable. Nada más lejos de la realidad, hete aquí la demostración de que se puede comer a domicilio de forma sana. Solo hay que saber qué elegir en cada opción.

Ensaladas

Pedir una ensalada a domicilio también ha empezado a popularizarse. Para no pasarte de calorías, te recomendamos que busques aquellas que tienen el pollo sin piel y que está acompañada por vegetales frescos como espinacas, pepino, tomate o zanahorias y que tengan un aderezo ligero. Asimismo, la ensalada de atún o la de quinoa es una gran opción. Se pueden acompañar de vegetales frescos y de una proteína como garbanzos, lentejas o pollo a la parrilla.

Comida asiática

La comida asiática es de las más saludables entre las que puedes pedir a domicilio. El sushi, sobre todo si apuestas por los rollos de pescado fresco y evitas aquellos que están fritos o cubiertos de salsas, es una de las mejores opciones.

Asimismo, la sopa de miso también resulta ligera, baja en calorías y aporta muchos probióticos que son buenos.

Comida mediterránea

El hummus es una excelente fuente de proteínas vegetales y fibra. Acompañado de pepino, zanahoria, apio u otros vegetales crujientes, se convierte en el snack ideal.

También hay comida india saludable

La comida india también puede ser saludable. El pollo tandoori está marinado en yogur y especias y cocinado en un horno tandoor, que lo convierte en una opción más saludable que esos currys cremosos. El Dhal de lentejas también resulta 'healthy', ya que es una opción rica en proteínas vegetales y fibra. Se suele servir con arroz integral y pan naan. Lo ideal para no convertirlo en un plato saludable es evitar las salsas que están hechas a base de crema o mantequilla.

Los wraps

Es otra opción en boga. Los wraps saludables se están popularizando y si optas por uno de trigo con pavo, espinacas, tomate o pepino, con un toque de mostaza o hummus, puede ser ideal.

También un sándwich de aguacate y pollo, sobre todo si usas pan integral o de centeno, puede ayudar mucho.

Los pokes

Otra variante de la comida a domicilio que viene cogiendo fuerza durante los últimos tiempos es el poke. Es un plato de origen hawaiano que suele llevar pescado crudo con arroz integral, aguacate, pepino, edamame, algas, cebollas y alguna salsa ligera. También los hay de quinoa, con verduras frescas y con proteínas como el pollo a la parrilla, el tofu o el huevo duro.

Como ves, prácticamente en cualquier establecimiento con oferta take away se puede encontrar también una propuesta saludable para mantener tu apuesta por la alimentación 'healthy'. Para ello, es importante también evitar los alimentos fritos, pedir las salsas aparte, elegir porciones pequeñas y decantarte por el agua como bebida. Siguiendo estos consejos, podrás seguir dándote el capricho de que te traigan la comida a domicilio.