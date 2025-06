Sekai-ichi, así son las manzanas más caras del mundo y su sorprendente peso

Ane Bergara Jueves, 5 de junio 2025, 08:07 Comenta Compartir

Japón es cuna de frutas exóticas y extravagantes. Del país del sol naciente proceden las variedades de frutas más extrañas para nuestros ojos y sabores occidentales, una rareza que habitualmente se acompaña de un elevado precio. En esta ocasión, venimos a conocer todos los detalles acerca de la manzana sekai-ichi, popular, no solo por ser la variedad de esta fruta más grande del mundo, sino también la más cara.

¿Nunca has oído hablar de ella? No te preocupes, porque en las próximas líneas te explicamos el porqué de su tamaño y precio. La sekai-ichi es una variedad de manzana procedente de Japón y relativamente joven, ya que su cultivo comenzó hace poco más de medio siglo, en el año 1974. Aunque su nombre no nos diga nada a los hispanohablantes, lo cierto es que este no tiene nada de azar. Y es que 'sekai-ichi' significa en el idioma japonés 'la número uno del mundo', lo que ya otorga pistas sobre esta manzana considerada como la mejor a nivel mundial.

Manzanas de hasta un kilo de peso

Si por algo llama la atención la manzana sekai-ichi es por su característico tamaño. Hablamos de la variedad de manzana más grande del mundo tanto en tamapo como en peso (la unidad puede alcanzar hasta el kilo de peso). Sin embargo también resulta llamativa por el brillante color rojo de su piel, que suele ser lisa y uniforme. Esto no resulta aleatorio, dado que hay quien afirma que a cada unidad de manzana sekai-ichi se le realiza un lavado con miel. Asimismo, la calidad de cada una de las piezas es examinada mediante un riguroso y minucioso proceso de selección.

La forma de estas manzanas sekai-ichi es, principalmente, redonda -pudiendo tirar a cónica- y parece ser que esta particular variedad procede de un cruce entre las variedades red delicious y golden delicious, lo que explicaría su sabor dulzón y jugoso y una textura no tan crujiente como en otras.

Prrecio de la manzana sekai-ichi

Esta manzana japonesa resulta especialmente llamativa por su gran tamaño. Con una circunferencia que oscila entre los 30 y los 45 centímetros de media, cada unidad ronda el kilo del peso; lo que sería el equivalente a 4-5 manzanas de las variedades más populares en nuestros mercados.

Sin embargo, el precio por unidad de manzana sekai-ichi nada tiene que ver con lo que nos cuesta el kilo de manzanas. Su apariencia excéntrica y exclusiva deriva en un precio elevado y prohibitivo, ya que cada unidad puede superar los 20 euros. Ello convierte la sekai-ichi, no solo en la manzana 'número 1 del mundo' o en la más grande, sino también en la más cara a nivel mundial.