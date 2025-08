¿Te salta el aceite al freír? 6 claves para evitarlo

Ane Bergara Lunes, 4 de agosto 2025, 10:15 Comenta Compartir

Qué pesadilla es estar friendo y que el aceite esté constantemente saltando, ¿verdad? Además de molesto, es peligroso, dado que hay un importante riesgo de que ese aceite salpicado nos provoque quemaduras en la piel. Sin pasar por alto, claro está, que al mismo tiempo que salpica, se manchan y engrasan diversas partes de la cocina.

Pero que el aceite salte al freír es algo tan habitual que ya estamos acostumbrados. Tanto al freír un huevo frito, como unas patatas o cualquier receta que conlleve masa húmeda… los salpicones de aceite son tan comunes que ya estamos acostumbrados a ellos. Sin embargo, es algo que se puede evitar fácilmente siguiendo unos sencillos trucos.

Antes de conocer esas claves que nos van a ayudar a eludir el problema de las salpicaduras de aceite, conviene conocer por qué sucede. Y la explicación se halla en el contacto del agua con el aceite caliente, dos elementos que, bien es sabido, no se mezclan. Por ello, la explicación radica en la química: al entrar el contacto el alimento (y el agua residual que tiene) con el aceite caliente, el agua pasa del estado líquido al vapor, formándose burbujas de aire que, en la superficie del aceite caliente líquido, 'saltan' hacia el exterior, creando las molestas salpicaduras. Si quieres evitarlas, aquí te damos a conocer seis claves para lograrlo.

6 claves para que el aceite no salpique

1 Una sartén adecuada, de pared alta y bien seca

La principal clave para evitar las salpicaduras del aceite se halla en la elección de la sartén. Es importante que esté fabricada de un material bueno y capaz de distribuir uniformemente el calor como es el acero inoxidable que, además, resulta ligero y fácil de limpiar. A la hora de la limpieza, es fundamental secar bien la sartén antes de volver a utilizarla para evitar gotas de agua que favorecerán las salpicaduras. Por último, conviene saber que, a mayor profundidad de la sartén, menos probabilidad de que salpique, por lo que elige una sartén de pared alta.

2 Alimentos secos y sin agua

Otro factor fundamental de las salpicaduras de aceite está relacionado con el alimento a cocinar. En ese sentido, es importante retirar previamente el agua o la humedad, secando el producto en cuestión bien con un paño o con papel de cocina. En caso de tratarse de alimentos congelados, será fundamental asegurarnos de que no tengan esos trozos de hielo adheridos, por lo que se recomienda no meterlos en aceite directamente sacados del congelador, sino dejarlos reposar y atemperar durante unos minutos.

3 Echar los alimentos con cabeza

Cómo se añaden los alimentos al aceite juega un papel importantísimo en la formación de salpicaduras. Lo ideal es hacerlo con cuidado y suavidad desde una altura mínima; evitando así dejarlos caer bruscamente. En caso de ser necesario, nos podemos ayudar de algún utensilio tipo pinzas.

4 Regular la temperatura del aceite

No hay que olvidarse de que el aceite es el protagonista de este problema y que, por tanto, merece tanta atención como el alimento y la sartén. Es importante comprobar la temperatura del aceite antes del cocinado, dado que, cuanta mayor temperatura, mayor contraste habrá y, por consiguiente, más probabilidad de que salpique. Por ello, lo idóneo es que el aceite esté a unos 150º C y, en caso de no disponer de termómetro, siempre será mejor empezar con el aceite a temperatura más baja e ir subiéndola y regulándola hasta conseguir la temperatura ideal.

5 Sal, harina y rebozados son aliados

La sal y la harina ejercen de absorbentes de la humedad, por lo que puede ser útil agregar una pizca de estas sustancias al aceite humeante. Por otro lado, absorbentes son también los rebozados, por lo que estas frituras nos ayudarán a cocinar con menos salpicaduras.

6 Olvídate de usar tapas

Una de las soluciones más comunes para evitar las salpicaduras es utilizar tapas para cubrir la sartén y así bloquear estas gotas. Sin embargo, esta solución no hace desaparecer el problema, dado que favorece la formación de humedad y, una vez destapada, podrían surgir incluso más salpicaduras de aceite.