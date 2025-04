¿Sabes cómo preparar huevos revueltos en el microondas?

Ane Bergara Jueves, 10 de abril 2025, 07:27 Comenta Compartir

Los huevos son un salvavidas cuando el hambre aprieta, pero no hay ideas sobre cómo matar rápido el hambre. Un producto muy recurrido para cualquier comida o cena, pero que también funciona como un desayuno o merienda saludable y consistente.

Hay multitud de formas de cocinar los huevos y una de las más rápidas y fáciles son, sin duda, los huevos revueltos. Solos o con otros ingredientes (tacos de jamón, queso, guisantes, setas, espárragos, etc.), son una forma tan deliciosa como equilibrada de comer algo rápido y sin complicaciones.

Pero hasta la persona más vaga puede encontrar la pereza en preparar unos huevos revueltos en la sartén. Que si no me apetece cocinar, que si no quiero tener que limpiar la sartén después… ¡No hay problema! Porque los huevos revueltos también se pueden preparar de forma supersencilla y en apenas unos pocos minutos en uno de los electrodomésticos estrella de la cocina: el microondas.

Cómo preparar huevos revueltos en el microondas

Para preparar huevos revueltos en el microondas tan solo necesitamos huevo, aceite (o mantequilla, quedarán más cremosos y grasos), sal (al gusto) y, como utensilios, un tenedor y un plato (llano o tipo bol). Y es que no hay una única forma de cocinar revueltos en el microondas, sino dos.

1 En plato llano

Si queremos utilizar un plato llano, lo primero que hay que hacer es escoger uno que tenga los bordes ligeramente elevados y untar la base con un poco de aceite. Después, cascamos el huevo y lo ponemos en el plato, removiéndolo ligeramente con ayuda del tenedor (sin batirlo).

Llega el momento de meterlo al microondas, durante 30 segundos. Pasado ese tiempo, lo paramos y volvemos a remover con el tenedor para volver a calentarlo otro medio minuto. Es tan fácil como repetir esta acción tantas veces como sean necesarias para lograr el punto que más nos guste (un par de veces o tres serán suficientes).

2 En bol

Si prefieres la seguridad de prepararlos un recipiente más profundo, coge un bol y pon dentro los huevos cascados y ligeramente removidos con el tenedor. Después, agrega un poco de aceite y, si quieres, también sal. Solo queda tapar con papel film el bol y calentarlo durante 50 segundos en el microondas. Retiramos y 'rompemos' los huevos de fuera hacia dentro. Volver a tapar y calentar por 30 segundos. Pasado ese tiempo estarían listos nuestros huevos revueltos, aunque puede que sea necesario volver a mezclar y calentarlo si los quieres más hechos.

El truco

Para un resultado más cremoso, no dudes en añadir un chorrito de leche; y para darle más sabor, puedes salpimentarlos o agregarle hierbas frescas. ¡Riquísimo!