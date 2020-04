LA DESPENSA ¿Cómo disfrutar de una cocina sin lactosa? La cocina ofrece muchas opciones para elaborar recetas sin lactosa. Los intolerantes a la lactosa tiene muchas opciones para disfrutar de múltiples recetas y alimentos Lunes, 13 abril 2020, 14:56

Las recetas sin lactosa han crecido exponencialmente en los últimos años, ya que cada vez más personas son diagnosticadas intolerantes a la lactosa. Para desarrollar platos que encajen en este tipo de dietas, como hace referencia la palabra, no utilizan lactosa, es decir, no utilizan un tipo de azúcar que se encuentra en la leche y otros productos lácteos. La intolerancia a la lactosa se presenta cuando el intestino delgado no produce la suficiente cantidad de enzima o lactasa necesaria para poder digerirla. A continuación, detallamos algunas propuestas para introducir en una dieta sana y equilibrada:

- Ensalada de melón, kiwi y semillas: una ensalada colorida, saludable y refrescante. Para su elaboración se pueden utilizar melones de diferentes colores para hacerla más atractiva como, por ejemplo, melón Galia (verde), Cantaloup (naranja) y de Piel de Sapo (amarillo). Además, el kiwi siempre combina a la perfección en las ensaladas. En cuanto a las semillas, cualquier combinación es válida: mezcla de pipas de calabaza con pipas de girasol, nueces, chía, semillas de lino, etc. La base de la ensalada tiene que ser de brotes tiernos y el aliño que mejor le complementa es el vinagre balsámico.

- Crema de puerros fría: una crema ligera perfecta para los días calurosos. Para hacer la crema ligera, sustituimos la nata por leche evaporada sin lactosa, que tan sólo contiene un 6% de materia grasa. La base de la crema se prepara utilizando la misma cantidad de puerro y patata, y añadiéndole un poco de cebolla y leche evaporada. Por último, a modo de decoración le añadimos por encima de la crema puerro picado y un chorrito de aceite de oliva.

- Polos de mango: refrescantes, deliciosos y bajos en grasa. Esta receta tan sólo lleva tres ingredientes: mango, yogur sin lactosa bajo en grasa y miel. Aunque tenemos que tener en cuenta que los polos se pueden hacer de la pieza de fruta que más nos guste, los que mejor quedan son con piña, plátano, fresas o frutas del bosque. También se puede sustituir el yogur por leches vegetales (de soja, arroz, avellana, etc.). Su preparación se basa en congelar trocitos de pulpa de mango y batirlos con un poco de bebida vegetal, leche desnatada sin lactosa y añadirle yogur sin lactosa bajo en grasas. Para que quede más dulce, se le puede añadir un chorrito de miel. La mezcla hay que añadirla en las poleras y después introducirlas en el congelador hasta que se endurezcan por completo.