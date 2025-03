Ane Bergara Martes, 11 de marzo 2025, 08:36 Comenta Compartir

Son considerados un pequeño manjar y no es para menos. Porque los huevos de codorniz bien cocinados son un deleite para el paladar. Si no los has probado nunca, cada vez están más disponibles en supermercados, así que no esperes a iniciar tu ruta para comprarlos y probarlos.

De tamaño más pequeño que los de las gallinas, los huevos de codorniz se caracterizan por la tonalidad de su cáscara, que parece manchada. Sin embargo, dentro se esconde un huevo de reducidas dimensiones, pero de un sabor muy suave y apreciado en el mundo gastronómico. Populares en bares de pintxos y restaurantes, cada vez es más habitual consumirlos también en casa, ya que son un acompañamiento perfecto a muchas elaboraciones, ya sea para el desayuno, comida, merienda o cena.

Pero para disfrutar de los huevos de codorniz en toda su plenitud, es fundamental saber cocinarlos correctamente. Aquí te dejamos unas claves para hacerlo.

4 formas de cocinar y comer los huevos de codorniz

1 Huevos de codorniz fritos

Los huevos de codorniz nos permiten obtener huevos fritos de tamaño 'mini' de forma rápida y fácil. Para ello, tenemos que abrirlos y una de las peculiaridades de estos huevos es que no se cascan (porque son muy delicados), sino que se abren con ayuda de un cuchillo afilado, concretamente cortándolo por la parte superior (más ancha) del mismo. Se abren y vierten en un bol todos los huevos a freír y, posteriormente, se vierten en una sartén (si es antiadherente, mejor) con aceite caliente. En apenas un minuto estarán cocinados y podrás retirarlos a un plato para comerlos como más te guste. Si prefieres cocinarlos de forma individual, puedes hacerlo de uno en uno.

2 Tortilla o huevos revueltos

Aunque no es el uso más común que se da a este tipo de huevos, se pueden cocinar tortillas o huevos revueltos con huevos de codorniz. Tras abrir y poner en un bol las unidades deseadas, se baten con ayuda de un tenedor o cucharilla y se vierte la mezcla en una sartén con aceite ya caliente. En apenas uno o dos minutos (en función del punto que nos guste) tendremos lista la tortilla o los huevos revueltos (si removemos la mezcla en la sartén).

3 Huevos de codorniz cocidos

El proceso de cocer huevos de codorniz es similar, aunque por su reducido tamaño podemos emplear un cazo más pequeño y así ganar tiempo. Colocamos en él todos los huevos a hervir y agregamos agua hasta cubrir. Después, toca poner el cazo al fuego y esperar que arranque la ebullición; en apenas dos minutos (hasta tres si quieres asegurarte de que la yema esté completamente hecha) sacamos los huevos a un bol con agua fría o hielo. Esta parte es importante, ya que nos facilita la tarea de pelarlos. Y es que esta es la parte más complicada, si tenemos en cuenta su reducido tamaño y su fragilidad. La clave está en hacer rodar los huevos (ya cocidos) con suavidad y sin aplastarlos sobre una superficie plana, favoreciendo que se rompa ligeramente la cáscara. Así será mucho más fácil pelarlos.

4 Huevos de codorniz escalfados

La última técnica es la más compleja, pero el sabor y la textura de los huevos de codorniz escalfados o poché merecen totalmente la pena. Para escalfar esos pequeños huevos se pone a hervir agua con un par de cucharadas de vinagre blanco y, con ayuda de unas varillas, generamos un remolino en el interior del líquido en ebullición. Allí hemos de verter los huevos directamente desde un bol (ya sin cáscara). El remolino va a favorecer que el huevo mantenga su forma, sin que la clara se esparza y se pierda por todo el líquido. En apenas un minuto, los huevos estarán escalfados y podremos retirarlos con ayuda de una espumadera.