8 recetas (dulces y saladas) para preparar ¡con tan solo 3 ingredientes!

Ane Bergara Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:44

Las redes sociales han contribuido a la expansión de la cocina y, en ese sentido, hubo un tiempo en el que se viralizó la tendencia de realizar platos sencillos y ricos empleando tan solo tres ingredientes. Un reto que inundó redes como TikTok o Instagram y que mostraba la habilidad de la gente para preparar recetas tanto dulces como saladas utilizando solo tres productos y mediante una elaboración rápida y sencilla.

Lo que fue una tendencia en redes sociales es hoy una necesidad para muchas personas que buscan comer platos ricos, empleando pocos recursos, tiempo y esfuerzo. Es por ello que a continuación os dejamos una recopilación de algunos platos -dulces y salados- de tres ingredientes fáciles de preparar.

8 recetas para preparar de forma fácil y rápida con tan solo tres ingredientes

1 Tortitas de avena y plátano

Con tan solo un plátano, dos huevos y cuatro cucharadas de avena puedes preparar unas deliciosas tortitas. Ya sea para desayunar o merendar, es una receta muy saludable, además de fácil y rápida, que gusta tanto a mayores como a pequeños. Basta con batir bien los tres ingredientes y cocinar en una sartén antiadherente un par de minutos por cada lado.

2 Quesadillas

A cualquier hora del día, un sándwich es una opción muy recurrente cuando queremos comer rápido y rico, pero ¿por qué no evolucionar de vez en cuando hacia las quesadillas? Tan solo hay que cambiar el pan de molde por tortillas de trigo y calentarlas en una sartén con queso y jamón (york o serrano) en su interior.

3 Tortilla de patata

Aunque la versión original de este plato se prepara con tres ingredientes (patatas, huevos y aceite), esta versión rápida que os traemos sustituye las patatas (tubérculos) por patatas fritas de bolsa. Tan solo tienes que mezclarlas con el huevo (previamente algo machacadas, si así lo quieres), cocinar y disfrutar.

4 Revuelto

Los huevos son un gran aliado en estas recetas exprés de pocos ingredientes. Otra opción más allá de la tortilla es hacer un revuelto, poniendo los huevos en una sartén, agregando dos ingredientes al gusto (que uno sea el queso le dará una jugosidad única) y removiendo hasta que quede una textura semicuajada. Para un toque extra, sírvelo sobre tostadas de pan.

5 Pollo al limón

Si quieres dar un poco de vida a tus pechugas de pollo, tan solo necesitas limón y miel. Una opción es dejarlas marinar durante unos 15 minutos en la mezcla de zumo y miel, pero otra más rápida es agregar esta mezcla a la sartén para glasear la carne. ¡Sabroso!

6 Pan de ajo

¿Invitados sorpresa y tu sin bocado que servir? Si tienes excedente de pan y quieres darle salida, puedes preparar un delicioso pan de ajo. Corta el pan por la mitad, unta la parte interior con mantequilla y coloca ajo picado para después hornearlo o calentarlo en la sartén

7 Hummus

Al hilo de la propuesta anterior, un entrante o aperitivo exitoso suele ser el hummus y puedes prepararlo de forma fácil y rápida en casa si tienes garbanzos cocidos, limón y aceite de oliva. Tritúralo todo y ¡listo para servir y comer!

8 Mousse de chocolate

Si se te antoja un postre dulce, puedes preparar exprés esta mousse de chocolate utilizando chocolate negro y huevos. ¿Cómo? Separa las claras de las yemas y mezcla estas últimas con el chocolate fundido. Después, bate las claras a punto de nieve; mézclalo con cuidado con lo anterior y deja refrigerar dos horas.