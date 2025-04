Ane Bergara Martes, 1 de abril 2025, 07:44 Comenta Compartir

Hablar del arroz es hacerlo de uno de los productos más consumidos a nivel mundial. A ello contribuye que se trate de uno de los alimentos más versátiles, dado que se puede consumir de mil y una maneras y en recetas de todo tipo. Tanto en las que el arroz es protagonista absoluto, como la paella, los risottos o los arroces, como en otras en las que ejerce de acompañamiento o comparte protagonismo con otros ingredientes, como ensaladas de arroz, sushi, lentejas con arroz, etc.

El arroz es un cereal básico disponible en muchísimas variedades, ofreciendo todas ellas una inmensidad de beneficios nutricionales que lo convierten en un aliado imprescindible de cualquier alimentación saludable.

Pero el arroz tiene un problema. O mejor dicho, cuando cocinamos arroz nos enfrentamos a la problemática de calcular la cantidad. Y es que es habitual errar en la proporción de arroz por persona, cocinando arroz de más.

Te ha pasado, ¿verdad? Dar salida al arroz no es tarea difícil, pero puede ser que no nos apetezca consumir tanto arroz. En ese caso, ¿te has planteado alguna vez congelarlo y guardarlo para comerlo días más tarde? ¿Se puede congelar el arroz? Son preguntas frecuentes que tienen una respuesta afirmativa: sí, se puede congelar el arroz. Pero, como todo en la vida, hay matices; ya que la técnica de congelado variará en función del tipo de arroz y de la receta en la que se halle.

El arroz seco y el caldoso o meloso tienen diferentes técnicas de congelación

¿Cómo congelar el arroz?

Para congelar el arroz es importante saber cómo hacerlo, ya que ahí se halla una de las claves para que, una vez descongelado, se mantenga en buen estado de textura y sabor.

En primer lugar, cabe destacar que en caso de querer congelar el arroz, lo mejor es hacerlo cuanto antes (una vez se haya enfriado, claro está) y no esperar a que haya estado un día o dos en la nevera. Durante dicho tiempo, la humedad ya habrá hecho su efecto sobre las sobras de arroz, con la posibilidad de que las bacterias hayan proliferado.

No hay mayor problema en congelar arroz seco, es decir, paellas o arroces sin salsa. Para congelarlos, basta con separarlo en porciones y envolverlas de forma individual en papel film, para evitar abrasiones directas del frío. Esos 'paquetes' se pueden guardar juntos en una bolsa o táper hermético apto para el congelador.

Por su parte, los arroces caldosos sí que presentan mayores dificultades para ser congelados, ya que su textura se altera demasiado durante el proceso y hay muchas papeletas de que el cocinado poscongelado no dé el resultado esperado, sino un arroz blando y sin sabor.

Pero congelar el arroz caldoso, aunque algo más complejo, es posible. El truco está en separar el caldo del arroz y congelar ambos por separado. Es decir, con ayuda de un colador, puedes obtener el líquido y ponerlo en un recipiente de vidrio para congelar. Mientras que con el arroz restante, seguimos la misma técnica de envoltura que con el arroz seco. El resultado no será el mismo, pero es infinitamente mejor que si congelamos todo junto.