La prueba para saber si un huevo está fresco o hay que tirarlo

Aunque el huevo sea uno de los productos estrella de la cocina española y los datos confirmen un aumento de su consumo en los últimos años, son muchos los huevos que se desperdician en el ámbito doméstico, según alertan desde 'Too Good To Go', la app que lucha contra el desperdicio de alimentos en Europa. De hecho, según sus cálculos, los hogares españoles estarían tirando más de 188,7 millones de huevos al año.

Esto se debe, principalmente, a la fecha de consumo preferente, pues según una encuesta de 'Too Good To Go', la mayoría tiramos huevos sin utilizar porque se han pasado de fecha. Cabe recordar que la marca de consumo preferente indica que a partir de esa fecha el producto puede perder algunas propiedades pero no supone riesgo para la salud y puede ser consumido. En este caso un simple test en un recipiente con agua fría sería suficiente para saber si un huevo, cuya fecha ha expirado, está en buenas condiciones o no. Por esta razón han puesto en marcha el reto del #HuevoChallenge, que pretende enseñar a los consumidores a identificar si un huevo sigue siendo apto para el consumo o no antes de acabar enviándolo a la basura.

Según explica Oriol Reull, director de la app en España, si tiramos huevos a la basura porque han sobrepasado su fecha de consumo preferente probablemente estemos desperdiciando muchos huevos en buen estado. «El desperdicio de alimentos se ha convertido en un problema ambiental grave, pues un tercio de la comida que se produce en el mundo se tira y ya es la tercera fuente generadora de CO2 en el mundo», alerta. Por eso está convencido de que pequeños cambios en los hábitos de vida, como el #HuevoChallenge, que permite distinguir un huevo bueno de uno malo, pueden contribuir a reducir el desperdicio de alimentos y minimizar la huella medioambiental al tiempo que se ahorra dinero.

El #HuevoChallenge se basa en un test muy sencillo. Solo se necesita un recipiente hondo con agua fría. Si al introducir el huevo, este se hunde y se mantiene en el fondo significa que está en perfecto estado y se puede consumir sin problema. En caso de que al sumergir el huevo, este permanece hundido pero se mantiene de pie, significa que ya no está tan fresco pero aún puede consumirse. Si por el contrario el huevo flota en la superficie, este ya no está en buen estado y tiene que ser desechado.

Se desperdician 10 huevos anuales por hogar

Los datos del último informe sobre consumo alimentario en España elaborado por el MAPAMA, en 2017 revelan se desperdiciaron más de 11 millones de kilos de huevos en los hogares. Desde Too Good To Go señalan que si un huevo pesa de media unos 60 gramos, los españoles estarían enviando al cubo de la basura unos 188.755.483 huevos cada año, lo que equivale a 10 huevos anuales por hogar.

Uno de los aspectos que más preocupa es el ritmo al que crece ese volumen de residuos. Según los cálculos de la plataforma se estarían desechando alrededor de 5,9 huevos cada segundo. Esto serían más de 359 al minuto, unos 517.000 al día y más de 3,6 millones de huevos a la semana. Y todo este despilfarro cuesta dinero a los hogares, pues si el precio medio de un huevo es de 0,12 euros, se estarían tirando unos 22,6 millones de euros.