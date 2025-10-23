Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Reabierta la N-I en Villabona después de tres horas de colapso tras hacer un camión la tijera
La despensa

¿Por qué se pone el pan duro?

La mayoría de los panes se endurecen con el paso de las horas debido a un fenómeno denominado retrogradación del almidón

Ane Bergara

Jueves, 23 de octubre 2025, 09:17

Comenta

El pan es un alimento imprescindible en muchos hogares, cuyos miembros han establecido en su rutina diaria el «tengo que salir a comprar pan». Muchos lo hacen por la mañana, otros a mediodía -antes de comer- y no son pocos quienes dejan la tarea para la tarde.

Lo que a todos les ocurrirá es que el pan, de un día a otro, se pone duro y, aunque este se puede recalentar y volver a comer, lo habitual es volver a comprar pan del día y reservar ese pan endurecido para otros usos alternativos.

Pero, ¿por qué se pone duro el pan? Si alguna vez te has hecho esa pregunta, en las próximas líneas hallarás la respuesta. Una explicación que tiene su origen en un proceso denominado retrogradación del almidón.

La retrogradación del almidón es un proceso físico-químico por el que las moléculas del almidón vuelven a 'reorganizarse'. Es decir, al hornear el pan, dicho almidón absorbe agua y se hincha mediante un proceso llamado gelatinización en el que las moléculas se 'desordenan'. El resultado, sin embargo, es un pan recién horneado con su habitual textura esponjosa.

Sin embargo, con el paso de las horas y principalmente por su exposición a las temperaturas más bajas, las moléculas desordenadas del almidón se van poco a poco reorganizando, en ese proceso conocido como retrogradación. En el mismo, la humedad absorbida por la miga se pierde, convirtiendo el interior del pan en una estructura más compacta, seca y dura.

Aunque depende del tipo de pan, este fenómeno es inevitable en el pan y suele darse paulatinamente al cabo de uno o dos días después de su horneado.

¿Se puede evitar?

Desgraciadamente, es un proceso que no podemos evitar, aunque sí hay métodos para retrasarlo. Y es que la retrogradación del almidón se acelera con las bajas temperaturas; por ello, guardar el pan en la nevera es un error que hará que se endurezca más rápido.

Para retrasar ese endurecimiento del pan, lo idóneo es conservarlo a temperatura ambiente en una bolsa de papel. Asimismo, si no se va a consumir en el corto plazo, se recomienda congelar el pan, dado que durante la congelación no ocurre la retrogradación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  2. 2 Reabierta la N-I en Villabona después de tres horas de colapso tras hacer un camión la tijera
  3. 3

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia
  4. 4 Detienen a un vasco cuando intentaba llevarse sin pagar 102 botellas de whisky de un supermercado
  5. 5

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  6. 6 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  7. 7

    Un incendio devora un caserío en Zumaia
  8. 8

    Zupiria: «Nos hemos negado a dar la nacionalidad pero no podemos oponernos a la petición de Vox de informar del origen de los detenidos»
  9. 9 La tienda de bisutería que cierra todas sus tiendas de Gipuzkoa
  10. 10 Así quedan los vuelos desde Donostia este invierno semana a semana tras perder la primera conexión del día con Barcelona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco ¿Por qué se pone el pan duro?

¿Por qué se pone el pan duro?