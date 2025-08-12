¿Es necesario pelar los tomates para el gazpacho?

Ane Bergara Martes, 12 de agosto 2025, 07:51 Comenta Compartir

El gazpacho es uno de los platos estrellas del verano y a estas alturas seguro que lo has consumido en varias ocasiones, ¿verdad? Ya sea en casa, preparado por ti mismo o por algún familiar o amigo, o en algún bar o restaurante, lo cierto es que esta receta es una de las imprescindibles de la temporada estival. Y lo es porque el gazpacho es tan rico, hidratante y fácil de beber, como nutritivo y saludable. Vamos, que siempre apetece y entra bien.

Hay tantas formas de preparar el gazpacho como cocineros en el mundo, siendo su formulación una cuestión muy debatida. Uno de los objetos de esa discusión suele radicar en la necesidad -o no- de pelar los tomates, que son el ingrediente principal de esta receta.

Frente a quienes les resulta molesto encontrarse con esas 'pielecillas' y otros 'tropiezos' al comerlo y, por tanto, abogan por retirarla y preparar un gazpacho de una textura fina y limpia, están quienes defienden que la piel del tomate es rica en multitud de nutrientes y abogan por mantenerla, manteniéndose fieles a una forma de preparación original. Porque en su origen, el gazpacho se preparaba majando los ingredientes en un lebrillo pequeño y, por tanto, encontrarse 'tropezones' al comerlo estaba a la orden del día.

¿Piel sí o piel no?

Con el avance que suponen los robots de cocina y las batidoras potentes de hoy en día, lograr un gazpacho limpio y liso es mucho más fácil que hace unos años y, por tanto, no sería necesario retirar pieles y semillas para disfrutar de un gazpacho sedoso y suave.

Con cualquiera de estos dos utensilios se puede preparar un gazpacho fino y olvidarnos de usar otras herramientas como los coladores chinos o los molinillos. Estos han sido empleados durante años y, aunque consiguen el cometido de lograr un gazpacho sin 'tropezones', lo cierto es que por el camino se pierden otros muchos hollejos y semillas muy interesantes tanto del tomate como de otros ingredientes.

Si vas a pelarlos...

Retirar la piel de los tomates no es tarea del todo sencilla sin echar a perder parte de su interior. Por ello, para pelar los tomates existe un pequeño truco que consiste en marcar una 'x', con ayuda de un cuchillo muy afilado, en su base y después ponerlo a escaldar. Para ello, se introduce apenas un minuto en agua hirviendo y, pasado ese tiempo, se corta la cocción introduciéndolo en agua fría (si es con hielo, mejor). Tras ese proceso, podrás retirar las pieles del tomate de forma sencilla y sin esfuerzo.

Otra fórmula para quitarles la piel de forma fácil pasa por asar los tomates ligeramente al horno. Bastaría con meterlos durante 10 minutos a unos 200ºC, dado que no queremos tomates asados como tal. De este modo, además, logramos que el sabor del tomate se intensifique, lo que nos ayudará a lograr un gazpacho supersabroso y potente.