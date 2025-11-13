Un mundo de posibilidades para acompañar las french toast

Ane Bergara Jueves, 13 de noviembre 2025, 08:06 Comenta Compartir

Para desayunar, en un brunch, como merienda… las french toast son un plato increíblemente versátil que, en función del acompañamiento con el que se sirva, puede ser más o menos contundente, así como también más o menos calórico y saludable.

Como ya te contamos, las tostadas francesas deben su nombre a un curioso y divertido error gramatical y son una receta que ha conquistado los hogares y las cartas de restaurantes de todo el mundo.

A su versatilidad para ser consumidas en cualquier momento del día hay que sumarle también que se trata de una receta que admite versiones tanto dulces como saladas, pudiendo acompañarse de multitud de ingredientes de diferentes estilos: líquidos, sólidos, en polvo…

Si buscas ideas de acompañamiento para tus french toast o tostadas francesas, en las siguientes líneas encontrarás muchas opciones que te harán la boca agua. Combinaciones que despertarán tus ganas de probar esta receta en todas sus versiones.

Para los golosos…

Lo más habitual es encontrarse este plato en versión dulce, aunque también aquí hay muchísimas opciones. Una de las más clásicas es servir las tostadas con sirope de arce, aunque también sirve la miel o el sirope de agave. Otras 'salsas' favoritas para acompañarlas son las de frutas (tipo coulis o mermelada), aunque los untables estrella son la crema de cacahuete, de caramelo o de cacao. Además del chocolate derretido, otras opciones ideales para los más golosos son la nata montada, la mantequilla o el azúcar glass. ¡Incluso hay quien las sirve con una bola de helado (de vainilla o de canela será un acierto)!

Otras alternativas no tan calóricas son acompañar las french toast de granola o frutos secos crujientes y picados como nueces, almendras, etc. y, por supuesto, frutas de todos los tipos y colores: fresa, plátano, arándanos, frambuesas, manzana asada, mango…

Si prefieres lo salado…

Aunque menos habitual, las tostadas francesas también se pueden degustar en su versión salada; eso sí, para este caso se recomienda la preparación de base sin emplear azúcar ni canela.

Puedes acompañar tus french toast como una tostada cualquiera con beicon, jamón serrano o york, salmón ahumado, huevos (fritos, a la plancha, poché o escalfados, revueltos…), pero también con ingredientes vegetales como aguacate (o guacamole), rúcula, tomate cherry o cebolla caramelizada.

Entre las salsas, el queso es el rey (de crema, de cheddar, de cabra), aunque nuestra opción favorita es la caprese: con mozzarella, tomate y albahaca. Si lo prefieres, la salsa holandesa también es una opción ganadora.