Las mil y una versiones de jeon, la tortilla coreana de moda

Hablar de jeon es hacerlo de una de las preparaciones más populares de la cocina coreana. Aunque quizá su nombre no te suene, la cosa podía cambiar si hablamos de tortilla coreana, dado que así es como se le conoce en Occidente, donde las redes sociales la han catapultado como receta de moda.

La tortilla coreana, conocida en su país de origen con diversos términos como jeon, buchimgae o jijimgae, no es una tortilla tal y como nosotros conocemos este concepto. Se trata, en realidad, de un estilo de tortilla frita, lo que en el continente americano denominarían panqueque, que se realiza partiendo de una masa a base de harina, huevo y diversos ingredientes.

Cabe destacar que el jeon, además, es un plato típico muy popular dado a factores como su sencilla preparación y su versatilidad. Y es que hablamos de una receta que bien puede funcionar como aperitivo, como acompañamiento y guarnición o incluso como plato principal.

Asimismo, es un plato sabroso que destaca por su textura crujiente por fuera y tierna por dentro. Pero si hay algo en común entre el jeon y nuestras tortillas es que del jeon también existen diferentes versiones en función de los ingredientes empleados: verduras, mariscos, carnes…

Diferentes tipos de jeon

Jeon es el término que engloba esta preparación de la que existen diferentes tipos en función de los ingredientes empleados. Una de las variedades más populares es el yachajeon, realizada con vegetales al gusto como zanahoria, cebolla, pimientos, etc.; al igual que el pajeon, realizada exclusivamente con cebolleta, o el gamjajeon, con patata. También tiene mucho tirón en el país de origen el kimchijeon, que tiene como ingrediente principal el kimchi, ese repollo fermentado tan popular en Corea.

Más allá de estas versiones aptas para vegetarianos, el jeon también puede incluir proteína de origen animal. Es el caso de yukjeon, elaborado con carne de res; o de haemuljeon, que incluye diversos mariscos como mejillones, calamares o langostinos.

Este último tipo de tortilla coreana suele servirse acompañado de una bebida conocida como makgeolli, que es una especie de arroz coreano, aunque lo más habitual es acompañar el jeon de salsa de soja, acompañada de semillas de sésamo. Además, si te gusta el picante, no dudes en seguir la tendencia de añadirle también a la salsa un toque de chile o ajo picado.