La magia del ajo: cambia su sabor según cómo lo cortes

En función del corte o el cocinado que se le de, el ajo cambia radicalmente de sabor, pero no es magia, sino química

Ane Bergara

Martes, 28 de octubre 2025, 09:23

¿Alguna vez te has dado cuenta de que el ajo no sabe igual según si lo cortas o cocinas de una forma u otra? Quizá achacabas el cambio a la naturaleza del producto, pero no: todos los ajos cambian de sabor en función de cómo lo cortes o cómo lo cocines.

Puede parecer magia, pero no lo es. La explicación de este extraño fenómeno se halla en los procesos químicos relacionados con la aliína -el compuesto que el ajo contiene en su interior- y con la enzima llamada aliinasa.

Y es que en un ajo entero, la aliína y la aliinasa se encuentran físicamente separadas; pero cuando se corta el ajo estas entran en contacto, desencadenando una reacción química con diferentes resultados en función de cómo se corte. Es decir, el contacto entre la aliína y la aliinasa provoca un proceso por el que se libera alicina, un compuesto que es directamente responsable del olor y sabor del ajo.

Es por ello que cuantos más cortes se realicen o más agresivos sean estos, más alicina se liberará, generando que el ajo tenga un sabor más intenso.

Córtalo según el sabor deseado

Sabido esto, tenemos el poder de 'jugar' con el ajo en la cocina en función de la intensidad de sabor que se quiera lograr.

Si doramos el ajo entero (pelado, obviamente), apenas habrá alicina liberada, por lo que el sabor del ajo será suave y con un ligero matiz dulzón. Siguiendo la escala, con el ajo laminado logramos una liberación moderada de alicina, obteniendo un ajo sabroso, pero no demasiado intenso.

Picar el ajo es una de las prácticas más comunes y con ella se logra liberar mucha alicina, de lo que resulta un sabor fuerte y picante. El extremo final lo encontramos en el ajo machacado o triturado, que nos ofrece la máxima liberación posible de alicina y, por ende, un sabor muy intenso del producto.

El calor, factor clave

Al cocinar el ajo entra el juego un nuevo factor: el calor. Este provoca que la alicina se degrade, suavizando su perfil y rompiendo los compuestos sulfurosos fuertes.

Ello quiere decir que, a diferencia de la intensidad y agresividad del ajo crudo, el ajo cocido tendrá un sabor más dulce y suave. Por su parte, al asar o confitar el ajo logramos que, a raíz de la reacción de Maillard y la consiguiente transformación de azúcares y proteína, el sabor del ajo se convierta en caramelizado y muy dulzón.

