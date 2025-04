12 ingredientes y salsas infalibles para unos nachos de diez

Ane Bergara Miércoles, 16 de abril 2025, 07:40 Comenta Compartir

Uno de los platos de picoteo por excelencia son los nachos. Llegada de la gastronomía mexicana, esta receta se ha popularizado gracias a lo exquisita que resulta, pero también por lo fácil que es hacerla en casa y adaptarla al gusto de cada uno.

Los nachos son ese plato en el que los totopos (las tortas de maíz fritas con forma triangular que se pueden preparar caseras o directamente comprar) se acompañan de diversos ingredientes y salsas. De ello resulta un plato que combina diferentes texturas, sabores e incluso temperaturas, dando como resultado una propuesta que siempre convence a la hora de elegir un entrante o picoteo contundente.

Si necesitas ideas sobre con qué acompañar tus totopos, aquí tienes 12 ingredientes y salsas infalibles que aseguran preparar unos nachos de diez. Pero ¡ojo!, no hace falta que los incluyas todos, sino que elijas aquellos que más te gustan o poder tener alternativas para no prepararlos siempre del mismo modo.

12 ingredientes y salsas para los nachos

1 Guacamole

La salsa mexicana por excelencia no puede faltar en unos auténticos nachos. Si bien es cierto que se comercializa lista para consumir, nada mejor que preparar un guacamole casero con aguacates, cilantro fresco picado, zumo de lima, ajo y sal y pimienta al gusto.

2 Pico de gallo

Otra de las salsas típicas de la cocina mexicana es el pico de gallo, elaborada a base de cebolla (blanca o morada), tomate, ajíes o chiles, ajo, cilantro y limón. Se pican bien todos los ingredientes y se mezclan para crear una salsa que, más allá de para los nachos, se puede emplear para fajitas o tacos, o para acompañar mariscos como los mejillones o los langostinos.

3 Jocoque

Aunque menos conocida, en México no entienden los nachos sin esta salsa blanca a base de leche de vaca o yogur y condimentada con diversas especias (menta, tomillo, pimienta…). Es muy similar al queso crema, pero con ese punto extra de sabor característico del país.

4 Queso cheddar

Este característico queso naranja es uno de los más empleados en los nachos por su untuosidad, además de tener un sabor que gusta mucho. Lo puedes agregar tanto en salsa como simplemente en queso rallado que, una vez fundido, dará a los nachos un toque exquisito.

5 Crema agria

También denominada 'sour cream', la crema agria es otra de las salsas estrella de los nachos mexicanos. Hablamos de una salsa consistente y cremosa con base de nata y mezclada con zumo de limón (o vinagre blanco) y una pizca de sal.

6 Frijoles

Un producto 100 % mexicano son los frijoles, que no pueden faltar en los nachos. Puedes simplemente cocerlos y saltearlos o emplear estas alubias negras para hacer una salsa más elaborada con los frijoles refritos, orégano, cebolla, tomate, etc. ¡Pero que no falten los frijoles en tus nachos!

7 Jalapeños chiles

Un aliado imprescindible para los amantes del picante son los chiles jalapeños. La gastronomía mexicana no se entiende sin ese toque picantón, así que no dudes en agregarlos a tus nachos, eso sí en pequeños trozos y ¡sin abusar!

8 Carne picada

De cerdo, de ternera, un mix de ambas… la carne picada le otorga gran consistencia a los nachos. Siempre será mejor agregarla como parte de un sofrito con vegetales, aunque puedes hacerlo a tu gusto.

9 Pollo

Si eres más de carne blanca, puedes sustituir la carne picada por la pechuga de pollo desmenuzada.

10 Cebolla morada

Si no vas a añadir el pico de gallo y eres un amante de la cebolla, en tus nachos no puede faltar este vegetal bien picadito para darle un toque crujiente único. Puedes emplear la cebolla morada o, para un gusto más dulce, la blanca. ¡Tú eliges!

11 Tomate

De igual manera que ocurre con la cebolla, si prescindes del pico de gallo no olvides acompañar tus nachos con tomate bien picado. Le da un toque superrefrescante y jugoso al plato; y si quieres un extra de picante, no dudes en aliñarlo con una pizca de tabasco o de pimentón.

12 Queso rallado

Hayas o no agregado alguna salsa de queso, el queso rallado es siempre un acierto para acompañar a los nachos. Mozzarella y cheddar son las variedades más habituales, aunque cualquier queso fundente le irá bien.