Ideas para cocinar una calabaza

La calabaza es uno de los productos estrella del otoño. Se trata de uno de los ingredientes más apreciados en esta época del año y es saludable y versátil, además de económica, de ahí que tenga un gran valor culinario y se adapte a diferentes estilos de cocina.

Su carne es dulce, firme, rica en agua y se convierte en ideal tanto para platos salados como dulces pero, ¿realmente conocemos hasta qué punto es versátil y de qué maneras se puede cocinar?

Probablemente, estemos acostumbrados a verla en crema, pero tiene muchas más aplicaciones. A continuación, exponemos varias formas de preparar la calabaza. Algunas sorprenderán.

8 ideas para cocinar la calabaza

1 Crema de calabaza

Probablemente sea la más clásica y la más conocida en España. Es suave y reconfortante y resulta ideal para estos días en los que el frío empieza a haber acto de presencia. Si te atreves, puedes darle un toque de jengibre o curry, que le dará un giro exótico.

2 Risotto de calabaza

Basta con añadir unos tacos de calabaza en tu risotto o con incorporarla en puré para darle un toque de calabaza y crear un risotto cremoso y dulce.

3 Asada

Puedes cortarla en cubos o en láminas y añadirle un poco de aceite de oliva, sal, pimienta o romero antes de hornearla a unos 180º-200º C. Basta con sacarla cuando empiece a dorarse para disfrutar de una calabaza asada.

4 Calabaza rellena

Para esto tienes que coger una calabaza pequeña. En primer lugar, tendrás que vaciarla y luego la puedes rellenar, además de con su propia carne hecha tacos, con verduras, quinoa, frutos secos o incluso carne. Admite cualquier cosa.

5 Gnocchis de calabaza

Es algo más laborioso, porque se trata de hacer tus propios gnocchis, pero con la calabaza como ingrediente fundamental. Primero tendrás que hacer un puré de calabaza y mezclarlo con harina y huevo para darles forma a los gnocchis. Luego los tendrás que hervir apenas un par de minutos. Servidos simplemente con mantequilla quedan deliciosos.

6 Tarta de calabaza

También es más que conocida por estos lares. Se puede usar una calabaza asada y emplear queso crema para hacerle un relleno delicioso.

7 Calabaza al curry

Quizá sea lo más desconocido por estos lares, pero si añades unos trozos de calabaza a una salsa de curry te quedará un plato con un sabor suculento.

8 Chips de calabaza

Si cortas la calabaza en finas láminas y las sazonas, basta con que las hornees hasta que queden crujientes y te quedarán unos chips de calabaza que representan un aperitivo fantástico y muy saludable.