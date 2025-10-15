Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La despensa

Ideas para cocinar una calabaza

Es uno de los productos estrella del otoño pero, ¿conocemos todas las formas de cocinarla que ofrece?

Ane Bergara

Miércoles, 15 de octubre 2025, 08:26

Comenta

La calabaza es uno de los productos estrella del otoño. Se trata de uno de los ingredientes más apreciados en esta época del año y es saludable y versátil, además de económica, de ahí que tenga un gran valor culinario y se adapte a diferentes estilos de cocina.

Su carne es dulce, firme, rica en agua y se convierte en ideal tanto para platos salados como dulces pero, ¿realmente conocemos hasta qué punto es versátil y de qué maneras se puede cocinar?

Probablemente, estemos acostumbrados a verla en crema, pero tiene muchas más aplicaciones. A continuación, exponemos varias formas de preparar la calabaza. Algunas sorprenderán.

8 ideas para cocinar la calabaza

  1. 1

    Crema de calabaza

Probablemente sea la más clásica y la más conocida en España. Es suave y reconfortante y resulta ideal para estos días en los que el frío empieza a haber acto de presencia. Si te atreves, puedes darle un toque de jengibre o curry, que le dará un giro exótico.

  1. 2

    Risotto de calabaza

Basta con añadir unos tacos de calabaza en tu risotto o con incorporarla en puré para darle un toque de calabaza y crear un risotto cremoso y dulce.

  1. 3

    Asada

Puedes cortarla en cubos o en láminas y añadirle un poco de aceite de oliva, sal, pimienta o romero antes de hornearla a unos 180º-200º C. Basta con sacarla cuando empiece a dorarse para disfrutar de una calabaza asada.

  1. 4

    Calabaza rellena

Para esto tienes que coger una calabaza pequeña. En primer lugar, tendrás que vaciarla y luego la puedes rellenar, además de con su propia carne hecha tacos, con verduras, quinoa, frutos secos o incluso carne. Admite cualquier cosa.

  1. 5

    Gnocchis de calabaza

Es algo más laborioso, porque se trata de hacer tus propios gnocchis, pero con la calabaza como ingrediente fundamental. Primero tendrás que hacer un puré de calabaza y mezclarlo con harina y huevo para darles forma a los gnocchis. Luego los tendrás que hervir apenas un par de minutos. Servidos simplemente con mantequilla quedan deliciosos.

  1. 6

    Tarta de calabaza

También es más que conocida por estos lares. Se puede usar una calabaza asada y emplear queso crema para hacerle un relleno delicioso.

  1. 7

    Calabaza al curry

Quizá sea lo más desconocido por estos lares, pero si añades unos trozos de calabaza a una salsa de curry te quedará un plato con un sabor suculento.

  1. 8

    Chips de calabaza

Si cortas la calabaza en finas láminas y las sazonas, basta con que las hornees hasta que queden crujientes y te quedarán unos chips de calabaza que representan un aperitivo fantástico y muy saludable.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta los horarios del transporte público de hoy en Gipuzkoa por la huelga en apoyo a Palestina
  2. 2

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  3. 3

    La huelga en apoyo a Palestina paralizará mañana gran parte de la Educación vasca
  4. 4 Las palabras en euskera que no existen en castellano y que explican cómo se vive en Euskadi
  5. 5

    La Oreja de Van Gogh prepara su vuelta con Amaia Montero con una gira con parada en Donostia
  6. 6 La cuadrilla vasca que recorre los campos de la Liga Hypermotion para animar a su amigo futbolista
  7. 7

    A prisión por amenazar a un conductor y disparar contra su coche tras una discusión de tráfico en Irun
  8. 8

    Euskadi abre una nueva era tecnológica con la inauguración del superordenador cuántico de IBM en Donostia
  9. 9 Cuatro heridos, dos graves, tras un accidente múltiple en un túnel en Sunbilla
  10. 10

    Reabierta la AP-8 en Irun sentido Donostia tras permanecer varias horas cortada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ideas para cocinar una calabaza

Ideas para cocinar una calabaza