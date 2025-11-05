Los 5 errores más comunes al manipular alimentos crudos

Ane Bergara Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:52 Comenta Compartir

La seguridad alimentaria no es un ámbito que atañe exclusivamente al sector de la hostelería, sino que también es algo que tenemos que cuidar en casa. Porque es fundamental llevar a cabo prácticas que puedan garantizar que los alimentos se mantengan seguros para el consumo a lo largo de toda la cadena alimentaria.

En dicha seguridad juega un papel importante la manipulación de alimentos crudos, toda vez que un mal uso de los mismos puede provocar contaminaciones cruzadas, intoxicaciones alimentarias y otros muchos problemas de salud.

Por ello, a la hora de tratar con alimentos frescos y sin cocinar hay que tener sumo cuidado y, durante el cocinado, seguir ciertas pautas que nos van a ayudar a mantener la cocina como un espacio seguro. Sin embargo, es habitual cocinar con prisas y sin atender a estas pautas de seguridad, por lo que no dudes en revisar tus acciones -y corregirlas, en caso necesario- con esta lista de los 5 errores más comunes durante la manipulación.

5 errores habituales a la hora de manipular alimentos crudos

1 Usar los mismos utensilios para todo.

El mayor de los peligros radica en usar cuchillos y tablas de cortar de forma indiscriminada. Lo ideal es tener una tabla para pescados, otra para carnes y otra para verduras, desinfectarlas bien entre usos y en ningún caso mezclar diferentes grupos alimentarios en una misma. Los alimentos crudos pueden contener bacterias peligrosas como listeria, salmonella o E. coli y, de esta manera, garantizaremos que no se traspasen de unos a otros, evitando así la temida contaminación cruzada.

2 No limpiarse las manos continuamente.

Siguiendo esa premisa, no solo tablas y cuchillos pueden transmitir las bacterias, sino, por supuesto, también nuestras manos. Procuremos mantener siempre limpias nuestras manos, lavándolas bien con agua y jamón sobre todo tras manipular carne o pescados crudos.

3 Limpiar de forma superficial e insuficiente.

Cuando hablamos de limpieza, ya sea de las manos, los cuchillos, o las tablas, esta ha de hacerse con agua caliente, jabón y, a poder ser, desinfectante; y nunca utilizando un simple trapo húmedo o papel de cocina.

4 Descongelar mal los alimentos.

Lo ideal es descongelar en la nevera -o directamente en el microondas- y nunca a temperatura ambiente sobre la encimera. ¿Por qué? Corremos el riesgo de que las bacterias se multipliquen en la superficie y terminemos por contaminar otros alimentos.

5 Guardar comida cocinada junto a la cruda.

La conservación de los alimentos también juega un papel importante en la seguridad alimentaria y no debemos mezclar recipientes que hayan contenido productos crudos para guardar las sobras sin lavarlos previamente.