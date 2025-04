Así es como debes elegir las manzanas que vas a comprar

Ane Bergara Martes, 8 de abril 2025, 07:16 Comenta Compartir

La manzana es una de las frutas más consumidas, lo que hace que su presencia en mercados y fruterías sea constante y abundante. Además, existen muchas variedades de manzana, lo que favorece que se compren y se consuman diferentes tipos de esta fruta.

Si bien es una fruta muy versátil, la clave para disfrutar de una buena manzana en cualquiera de sus formas radica en realizar una buena elección: elegir manzanas frescas, de la máxima calidad, para garantizar la mejor textura y sabor posibles.

Cómo elegir las manzanas al comprar

A la hora de comprar las manzanas, es importante seleccionar aquellas que tengan mayor frescura y calidad. Para comprobarlo, nos vamos a valer de los sentidos.

En primer lugar, hay que afinar la vista para detectar aquello que pueda evidenciar que la manzana está dañada por fuera o por dentro. Las manchas (generalmente marrones o grisáceas) que podamos apreciar, probablemente sean golpes, aunque nunca está de más comprobar si se trata simplemente de una suciedad de la piel. También puede haber magulladuras o cortes más o menos profundos que pueden haber sucedido durante la recolección o el transporte. Estos hay que evitarlos a toda costa, ya que causan la exposición de la carne interna, que estará en mal estado.

Respecto al color, a pesar de que llamen la atención aquellas que tienen un brillo especial, el color de la manzana no revela demasiada información acerca de su estado. Sí que es importante fijarse en un detalle: si tienen una mitad verde (poco madura) respecto al resto de la tonalidad, puede significar que no ha madurado de manera uniforme y, por tanto, será mejor no adquirir esa pieza.

El olor también revela información importante. Una manzana con un buen aroma (o incluso sin él) es un fiel indicador de la calidad de la fruta, por lo que si detectas un olor malo, ni se te ocurra comprarla.

Aunque no es del todo habitual poder tocar las manzanas, el tacto también nos permite saber cuál es la firmeza de la fruta. Sin apretar en exceso, se trata de que los dedos no se hundan, pues es indicativo de que su interior no tiene la textura y la consistencia deseadas.

A tener en cuenta

Por otro lado, cabe mencionar aspectos obvios como que conviene elegir las manzanas acorde al uso que les vayamos a dar, ya que hay unas variedades más indicadas que otras para según qué. Junto con ello, no hay que olvidar que la fruta de temporada es aquella que se recolecta y vende en su momento óptimo, por lo que apuesta por adquirir frutas de proximidad; es decir, cultivadas y recogidas en el entorno, garantizando un viaje breve del manzano a tu casa. Además, apostar por la agricultura orgánica y ecológica nos asegura que las manzanas estarán libres de tóxicos y pesticidas, siendo más saludable y seguro su consumo.