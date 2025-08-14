¿Qué hacer si se me corta la mayonesa?

Ane Bergara Jueves, 14 de agosto 2025, 08:42 Comenta Compartir

La mayonesa es una salsa multiusos de gran popularidad. Con ensaladilla rusa, pescado, en bocadillos o sándwiches, para untar… pega bien prácticamente con cualquier elemento, lo que la convierte en un acompañamiento muy versátil en la gastronomía diaria.

Aunque son muchas las marcas comerciales que la venden lista para consumir, los 'mayoneseros' coincidirán en que nada mejor que una mayonesa hecha en casa , ¿verdad? Tan solo se necesitan cuatro ingredientes (huevo, aceite, sal y zumo de limón o vinagre), un par de minutos y un poco de práctica, ya que el truco del éxito radica en los movimientos que se realizan al batir la salsa.

Y es que la mayonesa no es más que una salsa fría emulsionada y es en dicha emulsión donde se halla el secreto de su elaboración y la razón de que, en muchas ocasiones, no logremos un buen resultado, lo que comúnmente se denomina como 'mayonesa cortada'.

Las razones de que se corte una mayonesa pueden ser muchas. El primero y más habitual suele ser por verter demasiado rápido el aceite, lo que desestabiliza la emulsión impidiendo lograr la correcta incorporación del mismo. Otro de los motivos puede ser utilizar demasiado aceite, por lo que se recomienda seguir las cantidades indicadas y, por supuesto, incorporarlas en el orden establecido. Asimismo, también resulta fundamental que los ingredientes sean de buena calidad, que no tengan temperaturas muy dispares, siendo óptimo que estos estén atemperados y no demasiado fríos.

También puede cortarse la mayonesa por un batido poco intenso o breve o, en el extremo opuesto, por batir en exceso. Es por ello que se dice que la práctica hace al maestro y que para elaborar una buena mayonesa no hay más que practicar y practicar, ya sea manualmente o con la batidora.

Cómo recuperar la mayonesa cortada

Si, a pesar de todo ello, se ha cortado la mayonesa, no hay de qué preocuparse, dado que es algo bastante habitual que, además, ¡tiene solución! La mayonesa cortada puede recuperarse, por lo que tirarla y hacer una nueva no debería ser una opción. El desperdicio alimentario nunca ha de ser una opción.

Para recuperar la mayonesa cortada basta con coger un nuevo recipiente al que se agrega, en primer lugar, una cucharada de agua caliente. A esa base se vierte, poco a poco y batiendo constantemente, la mezcla de la mayonesa cortada, tratando de que vuelva a emulsionarse. Una vez hayas conseguido la emulsión, puedes ajustar la consistencia de la mayonesa recuperada agregando más aceite.

Otra forma de solucionar la mayonesa cortada es, en vez de agua tibia, empezar el proceso usando un huevo. Comenzar a batirlo y, cuando esté en el punto, agregar poco a poco la mayonesa cortada, sin dejar de batir, para favorecer que los ingredientes vuelvan a emulsionarse.