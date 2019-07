LA DESPENSA Los mejores platos para cocinar en el microondas El salmón es uno de los alimentos que se puede preparar en el microondas. Con esta técnica, se requiere menos grasa para cocinar, por lo que la comida resulta menos calórica y más saludable Miércoles, 10 julio 2019, 08:32

Los platos cocinados en el microondas son una buena alternativa para aquellas personas que no cuentan con un horno convencional o no disponen de mucho tiempo para cocinar. La comida siempre resulta menos calórica y más saludable, ya que este método no requiere de tanta grasa para cocinar. El microondas nos ofrece una manera rápida, cómoda y limpia de preparar los alimentos. Para que probemos y practiquemos con algún plato, proponemos algunas recetas para preparar ricos entrantes, platos principales y postres.

Costillar de cerdo asado con patatas al microondas

Tras cortar el costillar en trozos pequeños, sazonarlo con sal, pimienta y pimentón dulce y regarlo con aceite y vino blanco, cortamos las patatas en gajos (acompañadas de ajo, cebolla y hierbas aromáticas) e introducimos el recipiente de las patatas al microondas a 800W unos 10 minutos. Cuando estén asadas, colocamos la carne en un recipiente apto para microondas y la asamos a 800W unos 20-25 minutos, regándola con aceite mezclado con pimentón, sal y vino blanco a media cocción para que no quede reseca. La servimos recién hecha y añadimos finalmente una cucharada de perejil.

Medallones de salmón en salsa al microondas

Colocamos en primer lugar los medallones de salmón en un recipiente de cristal apto para microondas, y espolvoreamos por encima con perejil fresco y pimienta negra molida. Posteriormente, hacemos un sofrito en una sartén con media cebolla troceada, dos ajos y un puerro laminado, y cuando esté dorado añadimos una cucharada de harina y media de pimentón. Removemos bien y añadimos ½ vaso de vino blanco y una pastilla de caldo de pescado (opcional). Lo vertimos por encima del salmón y lo introducimos en el microondas 10 minutos (700W). Listo para comer.

Espinacas a la crema al microondas

Lo primero es cocer las espinacas en el microondas durante 10 minutos al 75% de potencia, y escurrirlas. Posteriormente fundimos la mantequilla durante 50 segundos al 50% de potencia, y en el recipiente mismo recipiente añadimos el sobre de salsa de bechamel y añadimos la leche, la sal, la nuez moscada y la pimienta. Lo volvemos a introducir en el microondas al 100% 5 minutos moviéndolo de vez en cuando. Unimos las espinacas a la bechamel y cocemos todo junto en el microondas 10 minutos al 100%.

Arroz con gambas al microondas

El paso inicial es pelar las gambas y reservando los cuerpos cocemos las cabezas en ½ litro de agua 2-3 minutos al 100%. Colamos el caldo presionando bien las cabezas, lo sazonamos y lo reservamos también. Al arroz, le añadimos tomate, guisantes y curry, y lo mezclamos con cebolla frita y ajos picados en aceite en una sartén (2-3 minutos). Rehogamos todo un minuto más en el microondas. Tras añadir al arroz el caldo caliente, lo metemos en el microondas 10-11 minutos al 100% e incorporamos las gambas. A potencia máxima, lo cocemos otros 8-9 minutos.

Receta de tarta de queso al microondas

Un postre tan delicioso como habitual, la tarta de queso también se puede hacer al microondas. Derretimos primero la mantequilla, trituramos galletas y las echamos en un molde de aro desmontable, para juntarlo con la mantequilla y cubrir toda la base. Lo reservamos en la nevera. En un bol apto para microondas juntamos azúcar, la mitad de la leche y la nata y lo ponemos aproximadamente cinco minutos en el microondas a máxima potencia, hasta que empiece a hervir. Cuando hierva, añadimos una cuajada disuelta, removemos y volvemos a meterlo al microondas hasta que vuelva a hervir. Añadimos queso hasta que no queden grumos y vuelta al microondas hasta que hierva. Lo dejamos en la nevera cuatro o cinco horas, y lo servimos cubierto con la mermelada al gusto.