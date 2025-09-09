Que la carta de vinos no te dé miedo En un restaurante, hay quien sufre para decidir qué caldo acompañará a las raciones y platos elegidos. Aquí tienes algunos consejos a la hora de escoger el vino

Algunos clientes pasan ciertos apuros a la hora de decidir qué referencia de vino acompañará la comida o la cena en un restaurante. En muchos casos, no se consideran expertos en enología pero, en otros muchos, se sienten directamente abrumados por esas largas cartas de vinos en las que no tenemos claro por dónde empezar. En cualquier caso, existen unos consejos que nos pueden ayudar a no perdernos entre tanta referencia.

Antes de nada, deberemos señalar que la figura del sumiller siempre está para ayudarnos. Son profesionales de la sala con una sensibilidad especial para comprender qué busca el cliente y proponerle esa botella que piensa encajará con sus gustos. Si queremos asumir nosotros la responsabilidad, lo primero es entender cómo se organiza la carta que, normalmente, será por tipo de vino (tintos, blancos, rosados, espumosos…) o por su región o denominación de origen. También existen casos, aunque son mucho menos frecuentes, en los que los vinos se organizan por la variedad de la uva predominante. En cualquier caso, la mejor opción es decidir qué clase de vino queremos y, a partir de ahí, ir afinando su procedencia, estilo, variedad y precio.

Aunque siempre haya excepciones que se salgan de la norma, y más en el mundo del vino, podemos decir que cada región tiene su seña de identidad. Diremos que las regiones más frías producen vinos más frescos y ligeros, mientras que en las más cálidas se elaboran caldos con carácter y potencia. Así, los riojas suelen ser suaves y con un marcado uso de la madera y en la Ribera del Duero los vinos suelen ser potentes y carnosos, por ejemplo.

En cuanto a la variedad de uva predominante en cada vino, la mejor opción es apostar por esa uva que hemos probado anteriormente y sabemos que nos gusta. En tintos, la tempranillo es sinónimo de equilibrio y versatilidad, la pinot noir es elegante a la vez que ligera y la cabernet sauvignon da intensidad y estructura a cada vino. En blancos, la chardonnay aporta cremosidad, la sauvignon blanc arroja frescura y la albariño es perfecta para maridar con pescados y mariscos.

Las añadas y el precio

No podemos memorizar qué cosechas fueron las mejores y cuáles flojearon, pero sí podemos tener ciertas nociones comunes que podrán ayudarnos. Los vinos más recientes son frescos y frutales y esas añadas encajan a la perfección con los blancos y los rosados. Para los tintos se suele buscar algo más de guarda, lo que supone que sean más complejos y especiados, además de tener normalmente un mayor peso de la madera.

Respecto al precio, este siempre es un baremo a tener en cuenta, sobre todo si buscamos que no se dispare la cuenta. No obstante, tampoco hay siempre una relación directa entre el precio y la calidad de una referencia, ya que debemos tener en cuenta que hay criterios como los costes de importación, el prestigio de la bodega o el tiempo de crianza que pueden hacer que su precio suba. Un consejo práctico es apostar por un vino de gama media.