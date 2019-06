El café más caro del mundo José Alfredo es maestro cafetero de Ninety Plus Coffee. El Ninety Plus Coffee de Panamá, lote 227, es el café más exclusivo del mundo CARLOS NIETO Lunes, 3 junio 2019, 07:04

Aunque parezca lo contrario, el precio del café no para de subir año tras año. Hablamos, claro está, del café más puro y auténtico del mundo. Aquel que se subasta en lotes limitados por cantidades astronómicas. Año tras año, subasta tras subasta, el precio del café se multiplica…

Y el café del que hablamos ahora tiene el honor de haber obtenido la puntuación más alta obtenida jamás por el prestigioso portal Coffee Review. C0n 97 puntos sobre 100, y el poco atractivo nombre de Ninety Plus Coffee Gesha Estates 2017 lote José Alfredo #227, estos granos de café panameño se convirtieron automáticamente en los más deseados del mundo…

Claro que nada hacía presagiar lo que vendría después. Las primeras ventas del lote, hechas en julio de 2017 por portales y páginas especializadas, alcanzaron ya cifras récord: 68,50 dólares por 4 onzas (unos 60 € por 100 gramos). Las escasas latas del exclusivo café se agotaron en cuestión de días. Y es que pocas veces se puede comprar un café de 97 sobre 100…

Pero el 13 de septiembre de 2017 marcó un nuevo hito y Ninety Plus anunció que el café se había subastado por la asombrosa cifra récord de… ¡5001,50 dólares el kilo! Es decir, unos 445 € los 100 gramos.

Aún así, nada se sabe del comprador del lote Gesha Estates 2017. Ninety Plus no ha dado detalles sobre ello, pero sí sobre el precio que alcanzó la subasta completa de la cosecha de 2017. En total, los únicos 1.294 kg de este café, recolectados en la finca Volcán de Panamá de Ninety Plus, se vendieron a 465.464,50 dólares… A una media de 320 € el kilo.

En cualquier caso, del lote 227 nada se ha vuelto a saber desde entonces. Y mucho menos se ha vuelto a poner a la venta el mejor y más caro café del mundo…

Eso sí, si alguien todavía no ha abierto las latas de café vendidas antes de la subasta, ahora las podrá vender por un precio sencillamente astronómico…