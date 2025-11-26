¿Buscas ideas para incorporar la granada a tus platos?

Ane Bergara Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:08 Comenta Compartir

Seguro que en las últimas semanas has podido ver que las granadas se han sumado a la oferta de la sección fruta de los mercados y fruterías. Y es que esta fruta es una de las estrellas de la temporada otoño-invierno, aunque hay gente que rehúsa adquirirla por no saber ni cómo manipularla ni cómo consumirla.

Anteriormente ya hemos facilitado 'tips' acerca de cómo pelar, desgarnar y vaciar una granada, así que en esta ocasión nos vamos a centrar en facilitar ideas de cómo sacarle el máximo partido gastronómico. Porque la granada es, además de una fruta rica y refrescante, muy versátil y combinable, lo que la convierte en una opción saludable e idónea para enriquecer nuestros platos.

Si buscas o te interesa conocer nuevas formas de incorporar la granada a tus platos y recetas, aquí te dejamos una completa lista con propuestas, tanto dulces como saladas.

4 ideas para cocinar con granada

1 En ensalada

Añadir granos de granada a las ensaladas es una de las opciones más habituales y una excelente idea, puesto que tanto que su reducido tamaño como su intenso sabor resultan ideales. Asimismo, la granada encaja a la perfección tanto en ensaladas frías como templadas, por lo que ¡no hay excusas!

Si eres consumidor habitual de ensaladas de hoja verde (lechuga, rúcula, espinacas…), no puedes dejar de añadirla junto con dados de queso (ya sea de cabra, fresco, mozzarela, etc.) como con frutos secos como nueces, pasas, almendras, avellanas… Asimismo, la granada también es una excelente idea a tener en cuenta para acompañar tabulés u otras ensaladas con base de cuscús, quinoa, arroz, etc. En este caso, además de con los ingredientes anteriormente comentados, también es una muy buena idea emplear otros como aguacate, pepino, cebolla morada, etc.

2 Como guarnición

Al hilo de lo anteriormente comentado, la granada también funciona a la perfección en otros platos más allá de las ensaladas. En el campo de las recetas saladas, puedes incorporar la granada tanto a asados de carne (cordero, pollo, pavo…) como a un arroz blanco. SI buscas propuestas dulces, no dudes en optar por los granos de esta fruta para enriquecer tu yogur o para coronar algunas tartas con base láctea.

3 En zumo

Otra forma habitual de aprovechar la granada es hacerla zumo, una 'ideaza' dado que se obtiene un jugo superrico y refrescante. Y es que, ¿quién no ha probado la granadina alguna vez? Esta versión 0.0 es ideal para realizar sorbetes, gelatinas o para enriquecer postres de todo tipo. También es una opción idónea para preparar cócteles.

4 En salsas

Por último, y siguiendo el formato líquido, la granada es un ingrediente estupendo para realizar riquísimas salsas y reducciones. Por ejemplo, puedes realizar una reducción de granada para salsear diferentes quesos, o también mezclar el jugo de granada con aceite, miel y mostaza/vinagre para obtener una exquisita vinagreta.