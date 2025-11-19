El bizcocho bundt, símbolo de la unión

Ane Bergara Miércoles, 19 de noviembre 2025, 09:59 Comenta Compartir

¿Conoces el bundt cake? Quizá no de oídas, pero seguro que alguna vez has visto y se te ha hecho la boca agua con este bizcocho en forma de aro. Aunque hablamos de él como bizcocho bundt, lo cierto es que también podríamos considerarlo un pastel o tarta, dado que su interior resulta más contundente y no tan esponjoso y airoso como un bizcocho.

Pero lo cierto es que hoy en día hay tantas versiones de bundt cake como queramos imaginar; ya que es habitual encontrarlo tanto en diversas formas (que pueden lograrse con los denominados moldes Bundt) como en diferentes sabores. Porque en sus ingredientes y presentación no hay regla escrita y es habitual encontrarlos tanto de chocolate, con o sin relleno, glaseados o no…

Las opciones son tantas como larga es su historia, porque lo que venimos a conocer hoy es la historia que esconde este bundt cake, relacionada con la inmigración y la adaptación cultural que llevaron a considerar este dulce como un símbolo de unión.

Y es que el origen del bundt cake se halla en Europa, concretamente en la zona central del Viejo Continente. En el territorio que hoy en día ocupan países como Alemania o Austria se preparaba un dulce tradicional que era conocido con varios nombres en función de la zona: Kugelhopf, Gugelhupf, Guglhupf, Gugelhopf, Bundkuchen… Se trataba de una masa dulce con frutas que los judíos preparaban en las grandes reuniones sociales.

Su fama procede de América

Con la llegada de los inmigrantes europeos al continente americano, fueron muchos los judíos que entre la década de los 40 y los 50 quisieron preparar este pastel típico de su tierra en Estados Unidos. Para ello precisaban de un molde con agujero central y forma de anillo; una herramienta de la que no disponían y que finalmente patentó David Dalquist, fundador de Nordic Ware.

La popularidad de estos moldes se disparó en los 60 a raíz de que un bundt cake ganara un prestigioso concurso; lo que derivó en un aumento significativo de las ventas. A partir de ese momento, y hasta la actualidad, dicha empresa ha creado un extenso catálogo de moldes Bundt, comercializando más de 60 millones de unidades a lo largo de la historia.

Así fue como el bundt cake empezó a ganar adeptos en Estados Unidos, catapultando este dulce a una fama mundial. Muchos han probado este bizcocho o pastel a lo largo de su vida, pero muy pocos saben que, tras él, se esconde un símbolo de unión que procede, no de América, sino de Centroeuropa.