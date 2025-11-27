Aprende a preparar picatostes en 3 versiones

Ane Bergara Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:11 Comenta Compartir

En purés y cremas, sopas, ensaladas… los picatostes son una opción ideal de dar un toque crujiente, delicioso y consistente a diversos platos. También denominados tostones o croutons en función de la región, se trata de pequeños trozos de pan, habitualmente con forma de cubo, que han sido fritos o tostados.

Aunque se venden ya preparados y listos para consumir, nada mejor que prepararlos en casa. Porque es realmente sencillo y, sobre todo, porque podemos adaptar el proceso a elaborarlos en la versión que mejor encaje en nuestro gusto y uso. Coge papel y boli porque a continuación te enseñamos a preparar picatostes en tres versiones diferentes.

Cómo preparar picatostes en 3 versiones diferentes

1 Picatostes fritos

Se trata de la versión más clásica y habitual de los picatostes; la que hemos de elegir si queremos esos tostones crujientes pero jugosos que den contundencia y alegría a nuestros platos.

Tan solo necesitamos pan duro del día anterior, mejor si es de alguna variedad rica en miga como el pan de pueblo; aceite de oliva y sal y especias (ajo, hierbas…) al gusto. El primer paso será cortar el pan en cubos pequeños de unos dos centímetros y ponerlos a freír (en sartén o freidora) en abundante aceite caliente, pero que no humee. Moverlos constantemente para freírlos por todas sus caras hasta que todas ellas queden doradas y crujientes. Tan solo quedará sacarlos sobre un recipiente con papel absorbente -que recoja el exceso de aceite- y, cuando aún estén calientes, espolvorearlos con sal y especias al gusto.

2 Picatostes asados

Para quienes buscan una versión más ligera y menos grasa, los picatostes asados al horno son la opción ideal. Los ingredientes son los mismos: pan duro cortado en cubos, sal y especias al gusto, y aceite, aunque emplearemos menos cantidad del 'oro líquido'.

Con el horno precalentado a 180ºC, metemos la bandeja que contenga los cubos de pan previamente salados y especiados, regados con un chorrito de aceite e, importante, sin amontonarlos. Basta con dejar hornearlos durante unos 5-8 minutos para, pasado ese tiempo, removerlos y dejarlos otro tanto. En un total de entre 10 y 20 minutos tendrás tus picatostes ligeros y en versión 'healthy' listos para degustar.

3 Picatostes dulces

Son muchas las personas que toman leche o chocolate para desayunar con cereales, así que ¿por qué no hacerlo con picatostes preparados en casa? La versión dulce de estos panecillos no tiene mayor misterio que utilizar ese pan duro cortado en cubos y freírlos en una sartén con mantequilla o margarina, pues le darán un sabor más neutro que el aceite. Una vez dorados por todas las caras, retirar sobre un papel absorbente y, para terminar, espolvorear azúcar y canela al gusto.