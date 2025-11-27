Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La despensa

Aprende a preparar picatostes en 3 versiones

Los picatostes, también llamados tostones o croutons, son perfectos para acompañar diversos platos; te enseñamos como prepararlos en casa de tres maneras diferentes

Ane Bergara

Jueves, 27 de noviembre 2025, 08:11

Comenta

En purés y cremas, sopas, ensaladas… los picatostes son una opción ideal de dar un toque crujiente, delicioso y consistente a diversos platos. También denominados tostones o croutons en función de la región, se trata de pequeños trozos de pan, habitualmente con forma de cubo, que han sido fritos o tostados.

Aunque se venden ya preparados y listos para consumir, nada mejor que prepararlos en casa. Porque es realmente sencillo y, sobre todo, porque podemos adaptar el proceso a elaborarlos en la versión que mejor encaje en nuestro gusto y uso. Coge papel y boli porque a continuación te enseñamos a preparar picatostes en tres versiones diferentes.

Cómo preparar picatostes en 3 versiones diferentes

  1. 1

    Picatostes fritos

Se trata de la versión más clásica y habitual de los picatostes; la que hemos de elegir si queremos esos tostones crujientes pero jugosos que den contundencia y alegría a nuestros platos.

Tan solo necesitamos pan duro del día anterior, mejor si es de alguna variedad rica en miga como el pan de pueblo; aceite de oliva y sal y especias (ajo, hierbas…) al gusto. El primer paso será cortar el pan en cubos pequeños de unos dos centímetros y ponerlos a freír (en sartén o freidora) en abundante aceite caliente, pero que no humee. Moverlos constantemente para freírlos por todas sus caras hasta que todas ellas queden doradas y crujientes. Tan solo quedará sacarlos sobre un recipiente con papel absorbente -que recoja el exceso de aceite- y, cuando aún estén calientes, espolvorearlos con sal y especias al gusto.

  1. 2

    Picatostes asados

Para quienes buscan una versión más ligera y menos grasa, los picatostes asados al horno son la opción ideal. Los ingredientes son los mismos: pan duro cortado en cubos, sal y especias al gusto, y aceite, aunque emplearemos menos cantidad del 'oro líquido'.

Con el horno precalentado a 180ºC, metemos la bandeja que contenga los cubos de pan previamente salados y especiados, regados con un chorrito de aceite e, importante, sin amontonarlos. Basta con dejar hornearlos durante unos 5-8 minutos para, pasado ese tiempo, removerlos y dejarlos otro tanto. En un total de entre 10 y 20 minutos tendrás tus picatostes ligeros y en versión 'healthy' listos para degustar.

  1. 3

    Picatostes dulces

Son muchas las personas que toman leche o chocolate para desayunar con cereales, así que ¿por qué no hacerlo con picatostes preparados en casa? La versión dulce de estos panecillos no tiene mayor misterio que utilizar ese pan duro cortado en cubos y freírlos en una sartén con mantequilla o margarina, pues le darán un sabor más neutro que el aceite. Una vez dorados por todas las caras, retirar sobre un papel absorbente y, para terminar, espolvorear azúcar y canela al gusto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales
  2. 2

    Casi la mitad de los médicos que logran plaza en la OPE de difícil cobertura renuncian al puesto
  3. 3

    La víctima de una violación en un parking de Donostia puso la denuncia cuando conoció que el autor le contagió la gonorrea
  4. 4 La tienda de cartón del hijo de un donostiarra que aterriza en San Sebastián
  5. 5

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi
  6. 6

    La estación Centro-La Concha del Topo culmina su revestimiento de hormigón para entrar en servicio en 2026
  7. 7 Lleva al Servicio Vasco de Salud a las autoridades por discrepancias en su dirección postal
  8. 8

    «Aún falta que un alto cargo policial nos diga que nunca debieron matar a Mikel»
  9. 9 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  10. 10

    El Gobierno Vasco rebate el informe de la EHU y replica al rector que es «difícil construir acuerdos en base a posverdades»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Aprende a preparar picatostes en 3 versiones

Aprende a preparar picatostes en 3 versiones