El aperitivo, ese momento que muchos no perdonan

Ane Bergara Jueves, 18 de septiembre 2025, 07:57 Comenta Compartir

Este viernes, 19 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Aperitivo, una costumbre muy arraigada especialmente en los países mediterráneos, pero que también se vive en otros muchos lugares. Es un acto en el que confluyen lo gastronómico, lo social y lo cultural y que, en un principio, sirve para abrir apetito con bebida y comida para la posterior comida o cena, aunque en la práctica, muchas veces, se alarga hasta terminar por sustituirlas.

La palabra 'aperitivo' viene del latín 'aperire', que significa abrir, en clara referencia al apetito. Hay referencias a esta costumbre ya en la antigüedad clásica, cuando griegos y romanos tomaban algo antes de los grandes banquetes. Durante siglos se tomaron bebidas mezcladas con hierbas y muchas veces prescritas por los médicos para abrir el apetito, estimular el estómago y mejorar las digestiones.

En el siglo XVIII hay un hito muy relacionado con el aperitivo y es la creación del vermú en 1786 en Turín de la mano de Antonio Benedetto Carpano. Este vino aromatizado con hierbas marcó el inicio de lo que hoy conocemos como aperitivo y ya en el siglo XIX se popularizó en países mediterráneos, como España o Francia, convirtiéndose en un acto social para el cual se diseñaron expresamente algunos cócteles y también se inventaron las tapas.

El aperitivo, hoy

En España, el aperitivo se vincula sobre todo con los fines de semana y el mediodía, siendo un encuentro social con familiares y amigos. En Francia, el 'apéritif' suele ser un momento distinguido y tranquilo que se celebra normalmente antes de la cena, mientras que en Italia el 'apericena' suele incluir en muchos casos un buffet de tapas en los que existe una gran variedad de comida para acompañar la bebida.

El aperitivo es una costumbre sobre todo de los países mediterráneos, pero también se conoce y practica fuera de Europa

El aperitivo, eso sí, se ha extendido a muchos otros países y, en cada uno, se celebra de una manera diferente. En Alemania el vino o la cerveza se acompañan de embutidos, queso y pan, normalmente; mientras que en Portugal las bebidas se combinan con los 'petiscos', esas tapas en las que el bacalao o los quesos suelen ser protagonistas. En Grecia y Turquía, por su parte, se apuesta por los licores anisados para la bebida.

¿Y fuera de Europa? En Estados Unidos se lleva mucho la moda de la 'happy hour', en la que la oferta de bebidas se acompaña por pequeños platillos de snacks antes de la cena. En América Latina se sirven 'antojitos' y bebidas antes de las comidas principales; y en Japón está el 'sakana', unos pequeños bocados que se toman junto con la bebida antes de la comida.