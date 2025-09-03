Los alimentos que cuidan de tu salud sexual Este jueves 4 de septiembre es el Día Internacional de la Salud Sexual y te presentamos unos alimentos recomendables para mantenerla a tono

Ane Bergara Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:05

Este jueves 4 de septiembre es el Día Internacional de la Salud Sexual. Es una jornada en la que se busca concienciar sobre la importancia de cuidar de la salud sexual y reproductora y también promover los derechos sexuales de las personas.

Es importante no descuidar la salud sexual porque también contribuye al bienestar humano y, en líneas generales, a una mejor calidad de vida.

Una jornada como la del jueves concita numerosas charlas y talleres informativos o campañas de sensibilización sobre la salud sexual y a través de este artículo pretendemos poner el foco en cómo la gastronomía, determinados alimentos, pueden también contribuir a disfrutar de una buena salud sexual. Algunos porque estimulan la líbido, otros porque mejoran la circulación, necesaria para la estimulación, y otros porque promueven el buen rendimiento físico.

El chocolate

El chocolate contiene flavonoides y este compuesto ayuda a mejorar el flujo sanguíneo hacia los órganos genitales, de tal manera que se aumenta la sensibilidad y se promueve una respuesta sexual más satisfactoria.

Las ostras

Se trata de un alimento rico en zinc, un mineral que resulta esencial para la producción de testosterona en los hombres, algo que puede ayudar a aumentar la líbido.

Los pimientos

Un alimento muy utilizado en el recetario español. Contiene un compuesto llamado capsaicina, que puede aumentar la circulación sanguínea y estimular los nervios, provocando una sensación de excitación y aumento del deseo sexual.

El plátano

El potasio que contiene el plátano ayuda a regular los niveles de energía y la función muscular, algo que ayuda a generar un buen rendimiento físico y sexual.

Las fresas

La vitamina C que contienen las fresas ayuda a mejorar la circulación y a la producción de hormonas sexuales.

El aguacate

Desde tiempos inmemoriales se asocia en determinadas culturas latinoamericanas a la fertilidad. Es fuente de grasas saludables y vitamina E, que ayuda a promover una buena salud cardiovascular y hormonal, ambas fundamentales para el rendimiento sexual.

El jengibre

También es un alimento que mejora la circulación y también aporta una mayor sensibilidad, factores ambos que contribuyen a una mejor respuesta sexual.

Los espárragos

Los espárragos son ricos en ácido fólico, un compuesto que ayuda a regular la producción de histamina, que es un neurotransmisor que juega un papel fundamental en la respuesta sexual.