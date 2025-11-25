Alimentos que ayudan a controlar la tensión alta de forma natural

Ane Bergara Martes, 25 de noviembre 2025, 08:21 Comenta Compartir

Tener la tensión alta es tan común que conviene conocer qué podemos hacer para controlarla. Según estimaciones de la OMS, el 33 % de la población mundial mayor de 30 años padece hipertensión, un problema frecuente «que puede ser grave si no se trata», advierte.

La medicación juega un papel fundamental en el control de la hipertensión, pero ello debe acompañarse de un cambio de hábitos -practicar actividad física y dejar el tabaco-, así como de una modificación en la alimentación.

En función del grado de hipertensión, se necesitará hacer una dieta más o menos restrictiva; pero lo que sí es seguro es que hay ciertos alimentos que ayudan de forma natural a controlar la tensión arterial y que, por tanto, es óptimo que todos los incluyamos en nuestros menús de forma habitual.

Y es que lo que comemos influye directamente en la composición de nuestra sangre y en el funcionamiento del corazón y los vasos sanguíneos; con especial importancia de los niveles de sodio, grasa, potasio y líquido.

Di 'agur' a la sal

El sodio es uno de los compuestos principales de la sal, enemigo número 1 de la tensión alta. ¿Por qué? La sal es responsable directa de la retención de agua en el cuerpo, lo que hace que aumente el volumen de sangre y, por ende, la presión arterial.

Es por ello que se debe evitar el uso de sal, así como el consumo de alimentos procesados que suelen tener altos niveles de sal como embutidos, snacks, platos preparados…

El potasio, aliado

Para ayudar a eliminar el exceso de sodio del organismo y relajar la tensión de los vasos sanguíneos, nada mejor que el potasio. Este esta presente en frutas y verduras como el plátano, el aguacate, las frutas del bosque (arándano, fresa, mora, frambuesa…), el tomate, la naranja y otros cítricos, las espinacas, las acelgas, el brócoli, la remolacha… También las legumbres son ricas en potasio y magnesio, por lo que no dejes de incluirlas en tu dieta.

Que no falten el ajo y la cebolla

Otro compuesto aliado es la alicina, presente en el ajo y la cebolla y con un efecto vasodilatador que mejora la circulación. Hay que tener en cuenta que el ajo tiene mayor cantidad de alicina que la cebolla y que mejor será consumirlos en crudo.

Las grasas, que sean 'buenas'

Para mantener las arterias elásticas y sanas se recomienda la ingesta de grasas saludables, tales como aceite de oliva, pescados azules (salmón, atún, sardinas…) y frutos secos. Asegúrate de que estos últimos sean naturales y sin sal añadida.

Por otro lado, y aunque el calcio también juegue un papel importante en el equilibrio de la tensión, opta por consumir lácteos desnatados y bajos en grasa, es decir, leche, yogures y quesos sin sales ni azúcares añadidos.