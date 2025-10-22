David de Jorge tiene un recuerdo para El Diario Vasco al recibir su Premio Nacional de Gastronomía: «Es como jugar al tenis en el Roland Garros» El cocinero guipuzcoano, galardonado por su vasta cultura gastronómica y su trabajo en la prensa, recordó su vínculo con este periódico

El cocinero y divulgador David de Jorge fue galardonado este martes con el Premio Nacional de Gastronomía a la Comunicación Gastronómica en una ceremonia que reconoció su «vasta cultura gastronómica y a su extraordinaria habilidad para conectar con el gran público a través de múltiples canales: televisión, radio, redes sociales, prensa escrita y una prolífica producción editorial». Durante su discurso, el premiado enfatizó la relevancia que el periodismo y los medios de comunicación han tenido en su vida y carrera, dedicando un sentido homenaje a El Diario Vasco.

El cocinero confesó que su éxito como comunicador radica en gran parte en su capacidad de hablar sin tapujos, una actitud que, según bromeó, adoptó inspirándose en José María Carrascal, quien le dijo que «cualquier hombre que tenga 50 años y no diga lo que lo que piensa es un fracasado». Aunque se define como cocinero, De Jorge reconoció que ha sido «tan desgarrantas que además de cocinar pues me he preocupado toda la vida de intentar transmitir toda esa bondad a través de la televisión, a través de la radio y a través de la prensa escrita».

Orgullo de escribir en El Diario Vasco

El punto culminante de su reflexión sobre los medios se centró en su relación con El Diario Vasco y el grupo Vocento. El cocinero recordó una conversación que tuvo con Jacobo Bergareche, quien le hizo una profunda reflexión sobre la trascendencia de su labor periodística: «Yo recuerdo que hace mucho tiempo grabando un reportaje precioso para el antiguo director del Diario Vasco me dijo, '¿tú eres consciente de que escribir en El Diario Vasco es como jugar a tenis en Roland Garros?'».

De Jorge explicó que este periódico ha sido una fuente de inspiración desde su infancia. Rememoró que desde joven compraba El Diario Vasco para seguir a figuras como José María Busca Isusi y Rafael García Santos, quienes «de alguna manera alimentaban mi imaginario de lo que yo quería hacer y de lo que yo quería ser».

El premiado concluyó su alocución sobre el sector editorial expresando su orgullo por ser columnista del grupo Vocento: «la verdad que estoy muy orgulloso, no solamente de eso, sino de todo el equipo del grupo Vocento que me sigue aguantando desde hace muchísimos años». Fiel a su estilo irreverente hasta el final, De Jorge terminó el discurso con su clásica proclama a favor de la cocina tradicional: «Que viva la panceta, viva el tocino, viva el cochifrito, viva la grasa. ¡Qué maravilla! Y abajo la quinoa, abajo el brócoli, abajo la coliflor».