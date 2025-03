A Coruña, tierra de productos y productores

Iñigo Belastegui Miércoles, 19 de marzo 2025, 06:59 Comenta Compartir

A Coruña volvió a Donostia un año después para volver a sacar a relucir todo el arsenal gastronómico que tiene su provincia, con ocho geodestinos que merece la pena conocer y, por supuesto, saborear. En el evento 'A Coruña con los Cinco Sentidos', organizado en colaboración con EL DIARIO VASCO y que tuvo lugar ayer en Muka, alrededor de 80 agentes del ecosistema de la gastronomía guipuzcoana pudieron probar las bondades de la tierra y el mar coruñeses, disfrutar de algunas referencias de su bodega y quedarse con la sensación de que es un territorio que hay que visitar y conocer con los cinco sentidos. 'A paisaxe que sabe' es el lema de una campaña que quiere resaltar la belleza de un territorio que tiene también en la gastronomía uno de sus reclamos.

Xosé Regueira, vicepresidente de la Deputación Da Coruña y diputado responsable de Promoción Turística, Artesanía, Comercio y Cadena Agroalimentaria, fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes. Lo hizo destacando que tienen «una costa muy productiva y un medio rural impresionante. Lo importante no es el producto, sino la gente que lo hace posible, personas que han apostado por la tierra o el mar en momentos en los que era muy difícil. Lucharon por ello produciendo alimentos de primera calidad y hoy, gracias a todos ellos, somos un destino turístico diferente».

Ampliar Organizadores del evento, con Isabel Cortadi y Xosé Regueira en el centro de la imagen; el cocinero André Arzúa (segundo por la izquierda) y varios productores posan en la terraza de Muka tras el evento.

El vicepresidente habló también de la importancia de atraer a un turista de calidad, «que sepa valorar lo que le podemos ofrecer». En ese sentido, cree que existe una especial conexión con el resto la costa cantábrica e invitó a los asistentes a visitar A Coruña y «vivir una experiencia única».

Tomaron también la palabra quienes mejor conocen el producto, como es el caso de Jorge López Pena, patrón mayor de la Cofradía de Barallobre, quien habló del marisco y pescado coruñeses; de Manuel Bandín, bodeguero de Castellum Augusti; de Lucía Calvo, de Despensa D'Lujo; o de Enrique Pena, creador de Vánagandr, la mejor ginebra del mundo en 2024.

Ampliar Diferentes agentes de la gastronomía guipuzcoana, incluyendo cocineros, hosteleros y distribuidores, estuvieron ayer en Muka.

Otro de los protagonistas fue André Arzúa, cocinero de Abella Espazo Gastronómico, quien preparó un sobresaliente menú. En su intervención, quiso poner también el foco en el producto: «Cocinarlo es una gozada, me lo he pasado como un enano. Con él, os he propuesto un rápido recorrido por nuestra provincia, porque tenemos mucho más que enseñaros».

En perfecto equilibrio

Ellos no fueron los únicos invitados llegados desde tierras gallegas, ya que por parte de la diputación coruñesa acudieron también José Formigo, Xosé Manuel Pose y Antía González, así como Lucía Castro (Castellum Augusti), José Manuel Iglesias (Despensa D'Lujo) o Raquel San Martín (Cofradía de Barallobre).

Por El Diario Vasco, estuvieron su director de Gastronomía, Javier Yurrita; su directora de Eventos y Relaciones Institucionales, Isabel Cortadi; y los integrantes de los departamentos de Gastronomía y Eventos Sorkunde Irazu, Tomás Olasagasti, Ainhoa Velasco y Edurne Caizán. Oraitz García fue, por su parte, el encargado de presentar el acto.

La gastronomía guipuzcoana, desde todas sus perspectivas tuvo una gran representación. En Muka, así, no faltaron cocineros, hosteleros y otros profesionales, como es el caso de Pablo Loureiro y Begoña Arenas (Casa Urola), Lourdes Rekondo, Iñaki Arrieta y Alfredo García (Rekondo), Laure Robles y Rodrigo Nieto (Haizea), Sergio Humada (Txitxardin), Juan Mari Humada (Chef del Vino), Félix Manso y Sonia García (Félix Manso Ibarla), Tristán Montenegro y Diego Montenegro (Grupo Bataplán), Amaia Sánchez y Cristoffer Rosales (La Perla), Aitor Olano (Izkiña Pasaia), Santiago Vázquez y David Godoy (Errioguarda-Enea), Mar Lanziego (Matteo), Beatriz Gesalaga y Jaione Aldaburu (Otzarreta), José Ignacio Urkiola (Urkiola), o Martín Aristondo (NH Kukuarri).

Ampliar Tras la comida, tuvo lugar el ya tradicional sorteo de regalos. Félix Manso y Monty Puig Pey fueron dos de los muchos afortunados.

Estuvieron también invitados Santos Echeveste y Bárbara Ávila (Hotel Palacete Hondarribia), Santiago Rivera (La Viña), Moha Arab (Itxaropena), Miguel Montorio y Kattalin Aranguren (Bodega Donostiarra), Laura Matesanz (La Rebotika), Monty Puig Pey (Bar Bergara), David Vega (Baluarte), Juan Miguel Vicente (Campus), Eulalia Córdoba (Kata4), Jon Serrano (Ostadar) o Txema Huici y Miguel Anabitarte (La Gintonería de Gros).

Del mundo de la distribución, la alimentación y las grandes superficies, no faltaron Jon Eizaguirre y Eneritz Erkizia (Mardu Exclusivas Gourmet), María José Aduriz (BM), Carlos Mayor (Alusaldu), Galder Agudo (Aurki), Fernando Calvo (Antonio de Miguel), Fernando Peña y Maite Luengo (Exclusivas Fernando Peña), Josema Requena (Azkue Gourmet), Igor San Miguel (Vánagandr), Javi Romeo (Gourmet) o Emiliano Sánchez (Pescados Ginés). En Muka, además, también estuvieron la influencer Eloísa Patat, el escultor Xabier Santxo y su mujer, Teresa Lafragua.

Unos platos vacíos

De entre todas las intervenciones, caló de manera especial la de la productora Lucía Calvo, quien reivindicó el papel que tiene su figura y la de sus compañeros en la gastronomía: «Sin producto, los artistas de la cocina no podrían hacer nada en los fogones y los platos estarían vacíos. Nosotros cada vez vamos a menos y necesitamos un poco de brío», señaló antes de que los asistentes rompieran a aplaudir.

Ampliar La gastronomía coruñesa tuvo como tarjeta de presentación un menú compuesto por aperitivo, cuatro pases y dos postres.

A Coruña es un paisaje bello, con sus 18.000 municipios y más de 1,1 millones de personas. A Coruña también es producto y productores. Estos últimos tomaron la palabra para poner en valor una labor indispensable para la gastronomía. Sus productos hablaron en cada receta y también se llevaron el mayor de los aplausos.

A Coruña presume de despensa, recetas, chefs y maridajes

Los invitados a Muka pudieron comprobar que todas las alabanzas que habían podido escuchar en torno al producto de A Coruña se quedaban incluso cortas. ¡Qué despensa tienen en esta provincia! ¡Y qué bodega! Un aperitivo, cuatro pases y dos postres, todo ello maridado con cuatro vinos y un combinado, dejaron constancia del gran momento que viven los fogones y las bodegas de A Coruña.

El aperitivo, en la terraza de Muka, consistió en una empanada de maíz negro de la Despensa D'Lujo con berberecho de Noia y un Vermut Lodeiros 0 % azúcares añadidos. Ya en mesa, el menú comenzó con vieiras ahumadas de Barallobre con boniato y trufa negra; seguido de pulpo de Muros confitado sobre fabas galaicas de la Despensa D'Lujo, ajada y crujiente de grelos de la IXP Grelos de Galicia, dos platos maridados con el Albariño 100 % IXP Barbanza e Iria Komokabras Barrica 2023 de Adega Entre Os Ríos.

Después, llegarían la caldeirada de merluza de Ribeira con guisantes lágrima de la Despensa D'Lujo y papada de cerdo celta, y el taco de costilla de la IXP Ternera Gallega con parmentier de patata de Coristanco, maridados con otro albariño, un 100 % IXP Barbanza e Iria, el O Elixir de Lucía, de Adegas Castellum Augusti.

Ampliar El evento comenzó con un aperitivo en la terraza de Muka, donde los asistentes tomaron empanada y probaron un vermú.

Los postres sacaron una nota muy alta. Primero llegó el mousse de queso de la D. O. P. Tetilla con reducción de Estrella Galicia 1906, miel y frambuesas. Después, los invitados probaron la tarta de queso D. O. P. Arzúa Ulloa con crumble de cardamomo. El caldo elegido para el final de la comida fue el vino dulce 90 % branco lexítimo y 10 % agudelo A Morena de la IXP Viño da Terra de Betanzos de Adegas Bordel.

De la parte más gastronómica de la cita hay que destacar dos aspectos más. El primero es que el pan elegido fue el de la Moa de Santiago de Compostela y que también se pudo probar el gin-tonic de Vánagandr, la mejor ginebra del mundo y que es elaborada en Cambre, un municipio de A Coruña.

Tras el menú llegó un sorteo en el que se rifaron productos coruñeses y una estancia en el Espazo Nature, en Carballo, para dos personas. Fue Fernando Calvo el afortunado que disfrutará de este premio.