El convento vasco que conquista un solete gracias a sus dulces centenarios Las hermanas contemplativas amplían su repertorio artesanal en Navidad con yemas, mazapanes, anguilas de mazapán, además de los reconocidos roscos de Reyes

El Monasterio de Nuestra Señora del Pilar de las Clarisas Capuchinas, en el barrio bilbaíno de Basurto

Un concento vasco ha obtenido este año un solete. Se trata del obrador del Monasterio de Nuestra Señora del Pilar de las Clarisas Capuchinas, en el barrio bilbaíno de Basurto, acaba de sumar un nuevo reconocimiento: un Solete, la distinción que la Guía Repsol otorga a esos lugares «que hacen la vida más sabrosa». Y esta vez, el premio se queda entre los muros de un convento vasco con un siglo de tradición repostera.

Los expertos que reparten la famosa pegatina amarilla se han fijado en la amplia variedad de bizcochos, rosquillas, magdalenas y repostería casera que las monjas elaboran cada día en su obrador de la calle Novia Salcedo, 5.

Entre sus imprescindibles se encuentras una gran variedad de bizcohos, pastas y roscones de Reyes. Productos que llevan décadas saliendo de sus hornos y que mantienen un público fiel dentro y fuera del barrio.

Cuando llega diciembre, el convento se convierte en una referencia para los más golosos. Las hermanas contemplativas amplían su repertorio artesanal con yemas, mazapanes, anguilas de mazapán, además de los reconocidos roscos de Reyes.

Información práctica Dirección: Novia Salcedo K., 5, Basurtu-Zorrotza, 48012 Bilbao

Teléfono: 944 27 13 03

Horario: Abierto hasta las 15:00 horas

Especialidad recomendada: Yemas

Todo ello se puede adquirir en el obrador o por encargo, una opción especialmente demandada en fechas festivas.

Clasificado en la guía dentro de cafeterías y pastelerías, el establecimiento destaca por su producto casero, precios por menos de 35 euros y la posibilidad de comida para llevar. El Solete premia precisamente esa autenticidad: lugares donde el trato cercano y el sabor tradicional pesan más que cualquier artificio.

