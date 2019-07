Comiendo en el mercado El Mercao. Cocina navarra en pleno mercado del Ensanche de Pamplona, pero que abre sus fogones al mundo ORAITZ GARCÍA Jueves, 11 julio 2019, 08:31

Hoy, 6 de julio, día en el que se enciende el chupín y estalla la fiesta de San Fermín, viajaremos hasta Pamplona para conocer de cerca la propuesta gastronómica que el chef Jorge Ochoa que es quien gobierna diariamente los fogones de El Mercao. El emplazamiento tiene su encanto, ubicado en pleno mercado del Ensanche, Estuve disfrutando y deleitándome con las creaciones culinarias del restaurante justo antes de que arrancasen las fiestas. Quería respirar el ambiente presanferminero y ya que estábamos dejarme engatusar y cuidar por la maestría de Jorge Ochoa en los fogones. Tras dudar en si apostar por el menú del día o la carta, al final, opté por la segunda opción.

Decidimos optar por pedir cuatro platos para compartir, probar. Un pequeño aperitivo, gazpacho de melón, fresco para hacer frente al calor. Casualidades de la vida, nosotros optamos por empezar con el gazpacho de manzana verde con txangurro preparado, un refrescante plato que nos gustó mucho y en el que nos sorprendió el buen juego que daban la manzana y el txangurro. Pero lo que sí nos cautivó fue el tartar de atún al estilo Mercao, un espectáculo de plato, que te hace viajar al Mediterráneo y que es una bomba de sabor en boca.

De segundo plato optamos por un plato de pescado y otro de carne. El punto del taco de bacalao confitado 'club ranero' me pareció impresionante, las lascas se soltaban fácilmente y se deshacían en boca, un muy buen plato, sí señor. Por último, los tacos de cochinita 'pibil', una propuesta diferente, fiel reflejo de la apuesta por dar toques internacionales a su cocina de Jorge, un plato muy bien presentado y que es todo un festival de sabores, una muy interesante propuesta.

El postre me cautivó, me enamoré de él. Nada más leerlo en la carta no tuve dudas de que me endulzaría con los canutillos rellenos de crema con chocolate fluido, un postre de toda la vida, que hoy en día no es fácil de encontrar en los restaurantes, y que sinceramente me encanta. El de El Mercao me cautivó por su sabor, el crujiente del hojaldre, un postre muy bien elaborado, pero, también, por su vistosa presentación.

La comida fue fiel reflejo de la apuesta que hace Jorge Ochoa por ofrecer una cocina con gran protagonismo del producto navarro, aunque nosotros no apostáramos tanto por ello en nuestra visita, pero que abre sus puertas a propuestas internacionales, propuestas japonesas, peruanas o mexicanas, buscando ofrecer algo diferente, una muy buena cocina, interesante, atractiva y con sello propio. Todo ello valiéndose de los productos que le ofrecen los puestos del mercado, claro, productos frescos y de calidad. En sus creaciones el chef también imprime el sello de su trayectoria que comenzó en el Europa, dónde pasó por todos los escalafones del cocinero, desde las prácticas hasta jefe de cocina, para tras estar durante 7 años en Madrid, volver a Pamplona a ponerse al frente de El Mercao.

Durante estos últimos años El Mercao ha sido noticia por los éxitos cosechados en diferentes concursos de pinchos y croquetas. El 2018 se vistieron de oro gracias a que ganaron la Semana del Pincho de Navarra y el Campeonato de Euskal Herria de Pintxos gracias a su 'Camarón de La Concha', una tortilla de camarón con causa limeña y txangurro a la donostiarra. El año pasado también ganaron la Semana de la Croqueta de Navarra gracias a su 'Croqueta coqueta', una croqueta de perretxikos, semana en la que este 2019 han quedado terceros con su propia versión de la clásica croqueta de bacalao.

Durante los sanfermines El Mercao se convierte en una muy buena opción para disfrutar de la buena gastronomía, pone toda la carne en el asador y saca a relucir su maestría culinaria con un menú a los mediodías en los que empezaremos con el jamón ibérico, una fresca ensalada, el tartar de salmón y el foie micuit, antes de deleitarnos con el tradicional bacalao ajoarriero y unas buenas carrilleras guisadas.

Si queréis disfrutar de una buena cocina navarra que se abre al mundo, El Mercao es vuestro sitio, comamos en el mercado. On egin!