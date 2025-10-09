El Chef del Aceite, un rey sin trono El barcelonés Ferran Polls Pelaz triunfa en el Kursaal con el plato 'El olivo, el pino y la berenjena' y se lleva los ocho mil euros de dotación económica

Arkaitz del Amo Jueves, 9 de octubre 2025, 02:00

Es el concurso con más historia de cuantos se celebran en San Sebastian Gastronomika-Euskadi Basque Country, toda vez que ayer tuvo lugar su vigesimosegunda edición. También el que cuenta con una mayor dotación económica, ya que el ganador de esta edición se lleva ocho mil euros.

El Premio Internacional de Cocina con Aceite de Oliva Virgen Extra 'Jaén, paraíso interior' encumbró al catalán Ferran Polls Pelaz, hasta hace poco cocinero del almeriense Restaurante Club de Mar El Candelero y hoy sin trabajo. Un experimentado cocinero que reconoció su sorpresa «e ilusión» por alzarse con un triunfo que llegó gracias a su plato 'El olivo, el pino y la berenjena'. Para ello, empleó «cuatro variedades diferentes» de aceite en una elaboración que rendía tributo al «olivar de montaña, a los paisajes de pinos», a lo que sumó «tres lácteos» y una caballa que «venía directamente de Almería». Una propuesta que le convierte en el Chef del Aceite.