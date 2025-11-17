Cenando con Pablo señala un postre vasco como lo más sobrevalorado de la gastronomía española: «No tiene nada especial» Pablo Cabezali destaca el besugo de Orio como el mejor pescado que ha probado

J. F. San Sebastián Lunes, 17 de noviembre 2025, 19:39 Comenta Compartir

Pablo Cabezali, uno de los influencers gastronómicos de más peso del momento, ha desvelado los secretos de su trabajo y sus gustos reales tras pasar por miles de restaurantes de toda España. Así el conocido en las redes sociales como Cenando con Pablo, ofrece su opinión de múltiples creaciones culinarias, incluyendo el postre vasco más conocido a nivel internacional, la tarta de queso de La Viña de San Sebastián, así como del besugo de Orio.

En su repaso por las experiencias culinarias, Cabezali ha sido consultado sobre cuál considera el restaurante o plato más sobrevalorado de España, y su respuesta no dejó lugar a dudas: la tarta de queso donostiarra surgida de las manos de Santiago Rivera en el restaurante donostiarra. Es una de sus respuestas más llamativas de la entrevista concedida al canal de Álvaro Fernández, 'El hombre descalzo'.

La tarta de queso de La Viña, sobrevalorada

El influencer gastronómico se refirió a la popular tarta de queso de La Viña, reconociendo el estatus legendario que ha alcanzado a nivel mundial. Explicó que es «súper famosa, de hecho ha hecho que es la tarta que ha dado la vuelta al mundo y demás, es un icono». Sin embargo, a pesar de su fama, la experiencia personal de Cabezali con el postre fue decepcionante. El madrileño considera que el revuelo generado por la tarta no se corresponde con su calidad real así que su veredicto fue tajante, basándose en el hecho de que su mérito radica en la difusión y no en la excelencia del producto: «Ya la he probado y no es nada especial, no es nada especial, tiene mucho mérito pero al final es más fama».

Elogios para el besugo de Orio

A pesar de la crítica a la repostería donostiarra, Pablo Cabezali demostró una gran admiración por la cocina tradicional vasca, particularmente por sus asadores y su dominio del pescado a la brasa. Al mencionar su mejor recomendación de pescado en España, el foody señala un asador de la costa guipuzcoana, el Xixario de Orio, País Vasco, gracias a su elaboración del besugo.

Cabezali describe la preparación de este manjar con gran entusiasmo: «hacen ahí un besugo que es la estrella... cómo está el besugo que hacen a las brasas, le ponen un refrito con el ajito al vinagre,.. eso es espectacular». Afirma rotundamente que está «deseando volver» para volver a probar este besugo.

En su búsqueda del «mejor asador de España,» Cabezali incluye en su lista varios nombres vascos de gran prestigio. Aunque no se decide por un único campeón en la categoría de asadores, Cenando con Pablo menciona Casa Julián de Tolosa como uno de los lugares que guarda entre sus buenas recomendaciones. Asimismo, destaca al Echebarri. A pesar de haber visitado el local solo una vez, expresa su interés en regresar para confirmar la impresión inicial positiva que le dejó el restaurante.

Los ingresos y gastos de Cenando con Pablo

En cuanto al modelo de negocio detrás de Cenando con Pablo, el 'foodie' se ha querido mostrar transparente sobre sus tarifas y ganancias. Cabezali revela que el caché para que un restaurante lo contrate y lo visite «va rondando los 3.000 euros». Esta tarifa se aplica a las colaboraciones, las cuales suelen ser videos cortos para Instagram, TikTok y Facebook, ya que los videos largos de YouTube son solo para casos «muy puntuales». Subraya, no obstante, que este ingreso tiene un alto retorno, ya que le da al hostelero una repercusión considerable. Adicionalmente, el canal de YouTube, independientemente de las colaboraciones pagadas, le reporta una media de 7.000 euros en ingresos al mes (después de impuestos y demás gestiones). A pesar de percibir estas sumas, el foody reconoce que sus gastos personales en el sector son altísimos, estimando que gasta fácilmente más de 3.000 euros al mes comiendo fuera.

Sobornos por reseñas

Respecto a la ética profesional, Pablo Cabezali es categórico, asegurando que es «100% honesto» con sus reseñas, «pues si no lo fuese, no dormiría tranquilo». Expresa así mismo su indignación ante las presiones para falsear opiniones, compartiendo una anécdota «muy fuerte» sobre una persona que le contactó para un evento y le ofreció cien euros por destacar su hamburguesa sin haberla probado. También relata un incidente en el que un restaurante le pidió quitar una crítica realizada a un plato que no le gustó. Su respuesta fue contundente: «mira si quito esto no publico el vídeo y se acaba aquí». Cenando con Pablo considera que su honestidad es la «receta del éxito» y el motivo por el cual su comunidad «ha permanecido fiel durante siete años».