Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un comino

¡Viva Calanda, viva la libertad!

Benjamín Lana

Benjamín Lana

Sábado, 25 de octubre 2025, 10:09

Comenta

Hay algunas normas opresoras que se prolongan durante siglos. Otras que llegan silenciosas por la puerta de atrás, cuando no de frente envueltas en banderas ... justas y hasta liberadoras. Contra las primeras es fácil prevenirse. Las segundas, sin embargo, empiezan como una bocanada de novedad, pero al cabo del tiempo aprietan y aprietan como una boa constrictor. La cocina no ha vivido nunca ajena a los dictados de cada época, más bien al contrario, ha sido y es un espejo de lo que en cada momento pasa en la sociedad de turno. Lo que hoy está cargado de sentido mañana puede tornarse en un grillete.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  2. 2

    La Ertzaintza extrema el control de un asesino en serie que vive en Gipuzkoa tras salir de prisión
  3. 3 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  4. 4 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  5. 5 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  6. 6

    Las remeras de Orio denuncian el «trato» y la «desigualdad» sufridas por parte del club
  7. 7 La hamburguesería que abre local en San Sebastián con un 2x1
  8. 8

    Los alumnos de Criminología rechazan que se cancelara el curso de los ertzainas
  9. 9

    «Si me hubiesen hecho caso, se habría evitado sufrimiento a muchas familias»
  10. 10

    Insausti nombrará a Olatz Yarza como primera teniente de Alcalde y Ana López llevará Cultura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco ¡Viva Calanda, viva la libertad!

¡Viva Calanda, viva la libertad!