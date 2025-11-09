Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Benjamín Lana posa en la playa de La Concha. «La mirada al mar es y será una de las identidades de San Sebastan Gastronomika», dice. Lobo Altuna
Benjamín Lana | Director de SS Gastronomika

«Los 50 años de la Nueva Cocina Vasca serán protagonistas de la próxima San Sebastian Gastronomika»

El congreso prepara ya su nueva edición, del 5 al 7 de octubre de 2026: habrá homenaje a la generación de los Arzak y Subijanay se dará el gran premio a Martín Berasategui

Mitxel Ezquiaga

Mitxel Ezquiaga

San Sebastián

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:19

Comenta

Hace apenas un mes que terminó San Sebastian Gastronomika, pero sus responsables trabajan ya en la siguiente edición, que se celebra del 5 al 7 ... de octubre de 2026. Será especial: el 50 aniversario del nacimiento de la Nueva Cocina Vasca se convertirá en uno de los grandes protagonistas del congreso. «Queremos rendir homenaje a ese movimiento encabezado por Arzak, Subijana y tantos compañeros de viaje que fue tan decisivo para todo lo que vino después», explica Benjamín Lana, director de San Sebastian Gastronomika, la gran cita promovida por El Diario Vasco. Habrá más guiños a los cocineros cercanos que se han convertido en iconos internacionales: el congreso hará un gran reconocimiento al conjunto de la carrera de Martín Berasategui, que es precisamente uno de los más signiticativos representantes de la generación posterior a la Nueva Cocina.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un matrimonio de Navarra vende a su hija de 14 años a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky
  2. 2 La cafetería de San Sebastián con huevos y leche de caserío: «Tratamos de respetar lo local»
  3. 3 Verdeliss, ante el reto de coronarse en la Behobia - San Sebastián: «Estoy muy motivada»
  4. 4

    Cuatro niñas piden ayuda psicológica dos meses después de volver del udaleku de Bernedo
  5. 5 Homer, el perro que falleció dos días después que su dueña: «Decidió acompañar a su amatxu»
  6. 6

    5.000 usuarios diarios se beneficiarán del nuevo andén de Atotxa y la doble vía de Gaintxurizketa
  7. 7 Guedes revienta una botella contra el banquillo tras ser cambiado: Â«Igual no estaba conforme con su partidoÂ»
  8. 8

    Donostia salda su «deuda» con una placa en memoria de Rosa Zarra, víctima de la violencia policial
  9. 9

    Para zampar rico y sin adornos
  10. 10 Que tu futuro televisor no te engañe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Los 50 años de la Nueva Cocina Vasca serán protagonistas de la próxima San Sebastian Gastronomika»

«Los 50 años de la Nueva Cocina Vasca serán protagonistas de la próxima San Sebastian Gastronomika»