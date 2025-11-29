Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sr. García
Un comino

La constelación y el desencanto

Benjamín Lana

Benjamín Lana

Sábado, 29 de noviembre 2025, 08:59

Comenta

Michelin España suele hacer bandera de la escasez a diferencia de las otras guías y listas de restaurantes que reparten muchísimos premios y dejan a ... todo el mundo contento. Quizás por ello el prestigio que conllevan unos y otros galardones no es comparable. Que los inspectores ibéricos de la marca francesa tiran a tacaños a la hora de sacar las estrellas del zurrón a diferencia de sus colegas de otros países es algo empíricamente demostrable. He visitado en Japón, Brasil y Francia algunos restaurantes estrellados que aquí no pasarían de ser meros recomendados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Piden 745.000 euros por 50 años de uso: una antigua VPO en San Sebastián sale a la venta
  2. 2 Vandalizan el mural del Guernica horas antes de los actos institucionales
  3. 3 La receta vasca que Dabiz Muñoz cocina sin parar a su hija de dos años: «Son como la seda»
  4. 4 Tragedia en Berriz: el menor fallecido y el herido tras ser arrollados por un autobús cuando iban en bici son primos
  5. 5

    Un grupo de bomberos de Donostia, retenidos en Guinea Bissau tras un golpe de Estado: «Hay mucha incertidumbre»
  6. 6 El mercadillo navideño con el árbol de Navidad más espectacular de Europa
  7. 7 Noruega busca trabajadores sin experiencia para sus granjas de salmones con sueldos de más de 3.000 euros
  8. 8

    Los médicos empiezan a reprogramar citas a las puertas de la huelga del 9 al 12 de diciembre
  9. 9 El villancico en euskera que ha versionado Rozalén junto al director de orquesta Fernando Velázquez
  10. 10

    El desahucio de 111 personas del instituto okupado en Martutene será el próximo jueves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La constelación y el desencanto

La constelación y el desencanto