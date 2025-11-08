Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Sr. García
Un comino

Cocina tradicional: ¿Escudo o bala de cañón?

Benjamín Lana

Benjamín Lana

Sábado, 8 de noviembre 2025, 09:07

Comenta

Hay pocos debates más pertinaces que los que se organizan en torno a la cocina tradicional. Las discusiones más acaloradas en relación con este asunto ... podrían superponerse sin cambiar una coma a los tiempos de carlistas y liberales. El cuadro de Goya 'La riña', más conocido como 'Duelo a garrotazos', en el que dos españoles se golpean el uno al otro, en confrontación absurda y trágica, es tan actual hoy como hace doscientos años. Ahora que el mundo de la restauración creativa no tira del público como hace tres lustros no son pocos los que la denostan en pos de una cerrada defensa de lo que llaman 'cocina tradicional', sea eso lo que sea. La tradición parece haber pasado de ser un escudo a una bala de cañón. ¿Pero qué es la cocina tradicional? ¿Cuándo existe un corpus culinario tradicional?¿El concepto tradicional está vinculado al producto, al territorio o a la cultura? ¿En qué momento se puede considerar tradicional una receta?

