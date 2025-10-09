Basque Wine marida con la pesca artesanal El estand del Gobierno Vasco en el congreso gastronómico pone el acento en el mar, sus productos y en las bebidas de nuestro entorno

El ecosistema gastronómico de Euskadi es casi infinito y cada año vemos en San Sebastian Gastronomika-Euskadi Basque Country algunos ejemplos de todo su potencial. En la presente edición, el Gobierno Vasco ha querido sumarse a la mirada que desde la organización se ha puesto en el mar con un estand en el que a lo largo de los tres días se pudo disfrutar de diferentes catas en las que el producto proveniente de nuestras costas y las bebidas de nuestro entorno fueron los grandes protagonistas.

De la mano del enólogo Mikel Garaizabal, cada día fueron varias las citas con nuestra gastronomía. Este estuvo bien acompañado gracias a la presencia de algunos de esos cocineros que defienden el producto kilómetro cero y el pescado de bajura. En los distintos 'showcookings' y catas participaron reconocidos chefs vascos como Jon Gil (Bideko), Beñat Ormaetxea (Jauregibarria), Rebeka Barainka (Aiten-Etxe) o José Luis Redondo (Aretxondo).

También hubo tiempo para sesiones conjuntas con Ekaitz Apraiz, de Kofradia-Itsas Etxea, quien se encargó de cocinar diferentes elaboraciones de pesca artesanal que maridaron con txakoli, vinos de Rioja Alavesa y Euskal Sagardoa.

Entre esas bebidas que uno no se puede perder y que llevan la marca Basque Wine, que pone el acento en la diversidad y la calidad de estas, se encuentran los vinos de Rioja Alavesa, los txakolis de Getaria, Bizkaia y Araba, la sidra de Euskal Sagardoa y las cervezas artesanales, con referencias como Itsasmendi, Hiruzta, Zudugarai, Txomin Etxaniz, Amaren, El Mozo Wines, Ostatu o Basque Beer, entre otras.

No solo eso, sino que el estand fue también un escaparate para descubrir la calidad del pescado capturado por la pesca artesanal de Euskadi, con recetas innovadoras a partir de especies de bajura con sello Eusko Label, como tartar de bonito, bonito sashimi o bonito marinado con sopa de tomate y arroz.

Apraiz, encargado de los fogones del estand, explicó que «nos centramos en el bonito del norte porque estamos en temporada y es uno de nuestros buques insignia. Además, está en el subconsciente de la cultura vasca», sin olvidar que también se pudieron catar otras especies como «una sepia en su tinta o hígado de rape, que incide en el desperdicio cero».

Por su parte, Garaizabal fue el encargado de presentar estos encuentros que sirven para «hablar de la innovación y de la tradición» de un buen número de bebidas kilómetro cero que, a través de la marca Basque Wine, buscan una mayor presencia en el mercado.