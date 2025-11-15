Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La historiadora Silvia Ribelles en el Packard Institute Humanities de California.

Silvia Ribelles

Historiadora del Packard Humanities Institute
«Se van a ver imágenes inéditas de la Guerra Civil en Gipuzkoa»

La investigadora se ha ocupado de la catalogación de películas grabadas hace 90 años que ahora salen a la luz y se pueden ver desde mañana en la web de DV

Juanma Velasco

Juanma Velasco

San Sebastián

Sábado, 15 de noviembre 2025, 00:17

Comenta

Silvia Ribelles (Oviedo, 1969) reconoce que se emocionó la primera vez que vio aquellas imágenes. «Me quedé fascinada porque en muchos casos fui la primera ... persona en verlas desde hace 90 años», afirma la historiadora del Packard Humanities Institute de California. Su trabajo de catalogación ha permitido sacar a la luz, tras ser digitalizadas, cerca de 300 películas grabadas por los reporteros del magnate Randolph Hearst durante la Guerra Civil española, muchas de ellas de Gipuzkoa e inéditas hasta ahora. DV ofrece desde mañana en su web una selección de esas imágenes, coincidiendo con los 50 años de la muerte de Franco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia
  2. 2 Fallece Xabier Azkargorta, un entrenador que trascendió al fútbol
  3. 3 Un ataque de risa que impide a África Baeta continuar y despedir el informativo: «Perdón, hasta mañana»
  4. 4 Muere José Antonio Salas, histórico presidente de Gaztelubide
  5. 5 El increíble cambio de un barrio de San Sebastián: «Hace solo seis décadas no había nada»
  6. 6

    Los embalses de Gipuzkoa, en su nivel más bajo en cinco años
  7. 7

    «El fuego venía por la ladera y estábamos asustados... Hemos cogido ramas para intentar apagarlo»
  8. 8 El cameo de Lee Chun Soo, el «Beckham coreano» de la Real Sociedad, en la serie Yakarta
  9. 9

    La UCO registra la sede de Noran y Erkolan en Donostia en busca de pruebas de mordidas del caso Cerdán
  10. 10

    El aviso amarillo deja vientos de más de 130km/h y la caída de postes, árboles y ramas en la red secundaria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Se van a ver imágenes inéditas de la Guerra Civil en Gipuzkoa»

«Se van a ver imágenes inéditas de la Guerra Civil en Gipuzkoa»