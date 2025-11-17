Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Ricardo Ugarte recuerda la muerte del dictador junto a su escultura 'La Estela' en Donostia. Arizmendi
50 años de la muerte de Franco

Ricardo Ugarte: «Éramos hijos de la posguerra con hambre de libertad y amor a la vida»

Testigos directos. ·

El escultor recuerda la «liberación» que provocó la muerte del dictador en la sociedad más antifranquista

Alberto Surio

Alberto Surio

San Sebastián

Lunes, 17 de noviembre 2025, 00:08

Comenta

Ricardo Ugarte (Pasaia 1942) es el último superviviente de la Escuela Vasca de Escultura, que tuvo como referentes también a Chillida, Basterretxea, Mendiburu y Oteiza. ... Escultor, pintor, grabador, fotógrafo y escritor, nacido en Pasaia en 1942, tuvo un claro compromiso antifranquista en un contexto de fuerte recuperación y vitalidad cultural. La noticia de la muerte de Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975 llegó a Ugarte mientras trabajaba en su taller de Mendia y Murua en la calle San Francisco, en el barrio de Gros, en San Sebastián, una zona que siente próxima, que por algo vivió durante años en la calle Bermin-gham. En ese momento, el artista se encontraba dando forma a su escultura 'Las raíces del cielo', actualmente ubicada en los jardines de la Ciudadela de Pamplona. A través de la radio de la oficina que daba a los talleres, Ugarte se enteró de la desaparición del dictador. Su reacción fue de «gran alegría», una emoción que reflejaba la liberación de un país que llevaba décadas bajo el yugo de la dictadura. «Éramos hijos de la postguerra, queríamos la libertad porque amábamos la vida», confiesa delante de 'La estela', la escultura que inauguró en 1970 en la plaza del Centenario de Donostia.

