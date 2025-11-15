Las películas de los reporteros de Hearst, en la web de DV

Desde mañana y hasta el próximo jueves, El Diario Vasco ofrecerá una cobertura especial por el 50 aniversario de la muerte de Franco, tanto en ... la edición impresa como en la web y redes sociales. Además del suplemento que se publica mañana y de reportajes diarios, uno de los platos fuertes es la emisión de vídeos en www.diariovasco.com con imágenes inéditas de la Guerra Civil en Euskadi.

Se trata de películas grabadas por los reporteros del magnate Randolph Hearts, que luego se emitían a las semanas en los cines de Estados Unidos. Algunas de esas imágenes se editaron en esos noticieros. Otras, en cambio, nunca se llegaron a emitir y han salido a la luz ahora gracias al trabajo de digitalización llevado a cabo por el Archivo de Cine y Televisión de la Universidad de California y el Packard Humanities Institute (https://newsreels.net).

En la selección de imágenes que se verán en DV, aparecen escenas de la huida de los guipuzcoanos por la muga, la quema de Irun, la evacuación de niños vascos a Inglaterra o momentos de la contienda en Donostia, Tolosa, Oiar-tzun, Andoain o Elgeta.